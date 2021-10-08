الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد أبناء المصريين بالخارج من وزارة الهجرة

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن كيفية استخراج شهادة الميلاد للأطفال المولودين في الخارج لأبوين مصريين الجنسية، وذلك بالتعاون مع الأحوال المدنية المصرية، ويرصد التقرير التالي المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد للأطفال المصريين المولودين في الخارج

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادات الميلاد

• استمارة ساقط قيد للمواليد من القنصلية.

• عدد 2 صورة ضوئية من جواز سفر الأب وألام، بعد إضافة المولود على أن تكون صلاحية الجواز لا تقل عن ستة أشهر.

• عدد 2 صورة ضوئية من الإقامة بشرط إضافة المولود على الإقامة.

• صورة ضوئية من شهادة الميلاد المحلية المؤقتة ومصدقة من وزارة خارجية الدولة التى تمت فيها الولادة والقنصلية المصرية والأصل للاطلاع.

• عدد 2 صورة شخصية للمولود.‌

ب. عقد الزواج (المستندات المطلوبة لعقد الزواج):

• جواز سفر وإقامة الزوج وصورة منه.

• جواز سفر وإقامة الزوجة وصورة منه.

• جواز سفر وإقامة الوكيل والولي الشرعي وصورة منه.

• جواز سفر وإقامة الشاهد الأول وصورة منه.

• جواز سفر وإقامة الشاهد الثاني وصورة منه.

• إقرار الزوج بأنه لم يسبق له الزواج أو تزوج وله أبناء ويصدق من القنصلية.

• إقـرار الـزوجة بأنها لم يسبق لها الـزواج أو كانت متـزوجة وانفصلت عن زوجها ولم تتزوج منذ طلاقها حتي تاريخه أو توفي عنها زوجها ولم تتزوج منذ الوفاة حتي الآن ويصدق من القنصلية.

• إذا كانت الزوجة مطلقة أو زوجها توفي عنها، عليها إحضار أصل قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة مصدق عليها من الخارجية المصرية والقنصلية المصرية.

• إذا سبق للزوج الزواج وطلق أو توفيت الزوجة فعليه إحضار أصل قسيمة الطلاق أو أصل شهادة الوفاة مصدق عليها من الخارجية المصرية والقنصلية المصرية.

• شهادة صحية للزوج تفيد عدم إصابته بمرض من الإمراض التي تجيز التفريق مصدقة من الشئون الصحية ووزارة خارجية الدولة التى يقيم بها و القنصلية المصرية.

• شهادة صحية للزوجة تفيد عدم إصابتها بمرض من الإمراض التي تجيز التفريق مصدقة من الشئون الصحية ووزارة خارجية الدولة التى يقيم بها و القنصلية المصرية.

• عدد 6 صور شخصية للزوج.

• عدد 6 صور شخصية للزوجة.

• ضرورة أن يكون الطرفان مقيمين بالدولة.

• الاتفاق على مقدم ومؤخر الصداق.