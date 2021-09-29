وزير الرياضة يكشف موقف رئيس الزمالك المعزول من الترشح لرئاسة النادي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه سيتم عقد انتخابات اتحاد الكرة، ويتابع هذا الأمر من أجل التأكد بإقامتها بكل نزاهة، «هذا الأمر محسوم وفي موعده وهو أمر منتهي، والوزارة لن تكون مع أو ضد أحد، ونحن محايدون جدا، لكننا نتابع الإجراءات ونحرص على أن يكون كل شيء في سياقه لأن المؤسسات الرياضية مؤسسات مصرية».

انتخابات اتحاد الكرة في موعدها.. الكلام منتهي

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويُعرض على شاشة «المحور»، أنه يتشرف بأن يكون ابن من أبناء نادي الزمالك، لكنه في منصبة الحالي يُعد وزيرًا للرياضة ويُدير كل المؤسسات الرياضية في مصر بحيادية تامة، مؤكدًا أن الأهلي والزمالك هما قطبا كرة القدم المصرية، ويتم دعم الأندية التي تحتاج إلى مساندة، «نحن ساندنا كل الأندية الشعبية مثل أسوان لكي يشارك في الدوري، وساعدنا الإسماعيلي، ورغم المساندة، لكننا لا ندعم أي مرشح بعينه في أي انتخابات، وهناك لجنة عليا تتابع الأمر».

موقف رئيس الزمالك المعزول من رئاسة النادي مرة أخرى

وحول حق رئيس الزمالك المعزول في الترشح لرئاسة النادي مرة أخرى، أوضح وزير الرياضة، أن الجمعيات العمومية دورها متمثل في اختيار من يمثلها في الفترة المقبلة بشكل قوي جدا، كما أن اللجنة العليا للانتخابات هي من تدير الانتخابات ومن تنطبق عليه الشروط يمكنه الترشح، ومن لا ينطبق عليه الشروط لا يمكنه ذلك.

وعما إذا كان هناك أزمة بين الوزارة واللجنة الأولمبية، قال: «الكلام ده كان زمان، الوزارة تمثل الحكومة المصرية وتمثل الجميع، ولا يوجد أزمات بيننا أي مؤسسة نقوم بإدارتها على الإطلاق، فنحن ندير الجميع ونمثل الجهة الحكومية ونمتلك أدواتنا لإدارة العمل بشكل قوي وفيه اختلاف».