ملتقى توظيفي في الجيزة يوفر 4200 فرصة عمل بالشركات الكبري

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنظم ملتقى توظيفي للشباب، يوفر 4200 فرصة عمل، بمشاركه أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات العاملة في مجالات التصنيع والأغذية والسيارات والتامين والبنوك وغيرها، في التاسعة من صباح غد السبت، الموافق 9 أكتوبر، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي، تحت رعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وبحضور عدد من الوزراء.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن الملتقى يوفر فرص عمل للراغبين، ويتم التعاقد في الحال مع الشباب، مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل وبمرتبات مجزية.

التخصصات المطلوبة للعمل بالشركات

وحددت محافظة الجيزة، في البيان، التخصصات المطلوبة للعمل بالشركات في الملتقي التوظيفي للشباب، وهي كالتالي:

- مهندس «موقع- جودة- زراعي- كهرباء- ميكانيكا- معدات- ثقيلة - أفران».

- أخصائي «موارد بشرية - مشتريات- علاقات بنكية- جودة - اداري- استقبال- مبيعات- حسابات».

- رئيس فريق عمل «ورشة- محاسب- تكاليف»

- مشرف أمن «إنتاج- صيانة- غرف- كهرباء- مبيعات - مخازن- خدمات نظافة».

- وظائف أمن «أفراد أمن - أمن إداري».

- مساعد «أمين مخزن- طباخ- طباعة».

- مندوب مبيعات «توزيع- تحصيل- توصيل- سائق».

- سائق «رخصة خاصة- رخصة درجة اولي - رخصة درجة ثانية - رخصة درجة ثالثة - نقل ثقيل - مبيعات- معدات- كلارك».

الشركات المشاركة في ملتقى التوظيف

وكشفت محافظة الجيزة، عن الشركات التي ستشارك في التوظيف وتوفر فرص عمل منها «أمريكانا- لارما- إيجيبت باور- سال للاستثمار- ميترا للورق- المنصور للسيارات- الدولية للمشتريات- أرجاتو- بندا- الشركة الكندية- بريمكو- أورجاتو- فندق بيرميدز- ماك لتجهيزات الهايبر ماركت- فرست للاستثمار والتعمير- بورتا مصر- ايجيبت تريد للمواد الغذائية - كيبو إيجيبت - كازين للمنسوجات- فوكس للصناعات الغذائية».

تفاصيل الملتقى والشركات المشاركة

وأكدت محافظة الجيزة أنه على الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل ملء استمارة الرغبات من هنــــا

كما أشارت المحافظة إلى أن تفاصيل الملتقي والشركات المشاركة، يمكن التعرف عليها من الفيديو الآتي: