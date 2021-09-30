وزيرة التجارة: طرح 6 مجمعات صناعية جديدة بالمحافظات لتوفير فرص عمل

كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفاته بشأن المجمعات الصناعية بالمحافظات، قائلة إنَّ كراسات الشروط الخاصة بـ6 مجمعات صناعية في محافظات الصعيد ومحافظة البحيرة ستُطرح قريبًا، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، إضافة لـ7 مجمعات طُرحت من قبل في محافظات الغربية والإسكندرية وأسيوط والمنيا وسوهاج.

توزيع المجمعات على 12 محافظة

وأضافت «جامع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الخميس، أنَّ المجمعات الصناعية وُزعت على 12 محافظة، وجرى مراعاة الميزة النسبية الموجودة في هذه المحافظات، لتوفير فرص العمل، والبدء على إنتاج المستلزمات المحلية، وهو ما يحدث في الوقت الحالي.

مساحة الوحدات تصل لـ800 متر.. ويمكن الحصول على 8 وحدات كحد أقصى

وأشارت إلى أن مجمع «مرغم» في الإسكندرية يعد المجمع الثاني الذي يتكون من 204 وحدة وتم التخصيص فيه أكثر من 90% من هذه الوحدات، وجميعها متعلقة بصناعة البتروكيماويات، لافتة إلى أن مساحة الوحدات تبلغ 150 مترا تقريبا، وهناك وحدات تصل بها مساحة الوحدات لأكثر من ذلك، فهناك مجمع في بني سويف مساحة وحدته تصل لـ800 متر، ويمكن إتاحة لصاحب المشروع الحصول على أكثر من وحدة، بحد أقصى 8 وحدات حال حاجة مشروعه لمساحة أكبر ووفقا لطبيعة النشاط.

القيمة الإيجارية بسيطة للغاية.. وتوجيهات رئاسية بخفضها في الصعيد

وأوضحت أنَّ القيمة الإيجارية تعتبر بسيطة للغاية، والرئيس السيسي وجه اليوم بدراسة تخفيض القيمة الإيجارية لمجمعات محافظات الصعيد، كمزيد من جذب فرص العمل، «كل الشروط اللي كنا حطينها للمستفيدين تقريبا انخفضت، لغينا مصروفات كثيرة كان يتكبدها صاحب المشروع، لتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات حقيقية».

مجمع الغربية يقوم على صناعة المنسوجات ومستلزماتها

ولفتت الوزيرة إلى أن المجمع الصناعي في الغربية على سبيل المقال يقوم على صناعة المنسوجات ومستلزماتها، كما أن المجمع الصناعي في «مرغم» بالإسكندرية يقوم على صناعة البتروكيماويات وكل الصناعات المرتبطة بها فقط لا غير، بينما تم فتح المجمع الصناعي في البحر الأحمر لكل الأنشطة.