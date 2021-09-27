محافظ الجيزة: إنشاء وحدة للبنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بإنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية، علي أن يكون مقرها الجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات المرافق بالمحافظة، وذلك انطلاقا من السعي نحو تحقيق تكامل للبنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية.

رصد التعديات والمخالفات أهم أهداف الوحدة

وشمل قرار محافظ الجيزة أن تقوم الوحدة برصد كافة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وأي أراضي زراعية يجري زراعتها أو استصلاحها، وذلك من خلال ما يرد من وحدة المتغيرات المكانية وكافة الإدارات والأجهزة ومديريات الخدمات وجهات المرافق، للحصول على جميع البيانات الخاصة بالمحافظة في صورة ورقية أو رقمية محددة بالإحداثيات على أن تكون البيانات محدثة ومعتمدة، ويجرى التحديث المستمر لهذه البيانات بصفة دورية طبقًا لطبيعة البيانات بكل جهة.

كما شمل قرار المحافظ قيام وحدة البنية المعلوماتية المكانية بتوقيع البيانات الواردة من الجهات المختلفة بالإحداثيات لإنشاء خريطة البنية المعلوماتية المكانية للمحافظة.

ويهدف قرار محافظ الجيزة إلى تمكين متخذ القرار من متابعة تنفيذ المشروعات، من خلال إتاحة مؤشرات الأداء التي تُمكن من متابعة تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية وإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وإدارة إراضي الدولة وإدارة الأزمات والكوارث، إلي جانب تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بصورة أكثر فاعلية، عبر إثراء منظومة البنية المعلوماتية المكانية بكافة البيانات الدقيقة والمحدثة، وأشار إلى دراسة إمكانية إتاحة بعض البيانات والخرائط بالمشروع التي يمكن الاستفادة منها في الدراسات العليا.

تفعيل تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط

كما كلف المحافظ كافة الإدارات والأجهزة ومديريات الخدمات وجهات المرافق داخل المحافظة، بإمداد وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة بالبيانات المطلوبة بصفة دورية لتفعيل تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية.