انتهاء أعمال التصويت بانتخابات التجديد النصفي لـ«أطباء» كفر الشيخ

شهدت انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء كفر الشيخ، إقبالا كبيرا حتى غلق اللجان أبوابها أمام الناخبين من الأطباء في تمام الخامسة مساءً، على أن يبدأ فرز الأصوات بعد غلق اللجان مباشرة.

وأجريت الانتخابات، تحت إشراف قضائي كامل، وبداخل مقر النقابة الفرعية بعاصمة المحافظة الواقعة بجوار مستشفى كفر الشيخ العام.

وشهد مقر النقابة، حضور الكثير من الأطباء، بينهم نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد عبد العال، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب، والدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب ومدير قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، والدكتور منى عبد العاطي، عضو مجلس النواب، وأستاذ التشريح بكلية طب كفر الشيخ، والكثير من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب كفر الشيخ، فضلا عن الكثير من مديري مستشفيات المحافظة وقيادات مديرية الصحة.

ويتنافس في انتخابات التجديد النصفي، 4 مرشحين، فوق السن، هم: «الدكتورة أماني باشا، الدكتور محمد العدولي، الدكتور مدحت هيكل، والدكتور هشام کامل».

بينما يتنافس 7 مرشحين «تحت السن»، هم «الدكتورة إيمان غنيم، والدكتور بسيونى عبد التواب، والدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، والدكتور محمد كمال بسام، مدير التأمين الصحي في البحيرة، والدكتور محمد عباس حمدون يحى، والدكتور محمد کمال عسكر، والدكتور ياسين رمضان».

تأمين انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء كفر الشيخ

وتقوم قوات الشرطة، بتأمين مقر انعقاد لجان الانتخابات، حرصا على سلامة الأطباء المترددين للإدلاء بأصواتهم، كما يلتزم المرشحون والناخبون بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أهابت نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، بالناخبين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وبدأت عمليات فرز الأصوات قبل قليل، ومن المقرر أن تُعلن النتيجة في غضون الساعات المقبلة.