سعر كيلو حلاوة المولد 2021.. يبدأ بـ65 جنيها

أيام قليلة ويحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي الشريف، ومن مظاهر ذلك شراء الحلوى، لذا يبحث العديد من الأشخاص في الفترة الحالية عن سعر كيلو حلاوة المولد 2021 في الأسواق والمحال المختلفة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، سعر كيلو حلاوة المولد 2021 وفق الصفحات الرسمية لهذه المحال على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

سعر كيلو حلاوة المولد 2021

طرحت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، حلاوة المولد عبر منافذها المختلفة، ونستعرض أسعارها فيما يلي:

طرح حلوى المولد بـ 65 جنيها للكيلو السادة وعبوة كارتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها.

- خصم 10% للكميات التي لا تقل عن 500 كيلو.

- عبوة سادة لوكس كارتون 5 كيلو بـ 375 جنيها «عبوة مميزة».

- جاء سعر علب حلاوة المولد الفاخرة بالمكسرات كالتالي: عبوة 3 كيلو بـ350 جنيها، وعبوة 3 كيلو فاخرة مكسرات «باغ» بـ 375 جنيها.

- عبوة 5 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيها «مميزة بالأصناف»، وعبوة 6 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ 650 جنيها.

أسعار حلاوة المولد في المحال

علبة لوكس 10 قطع 45 جنيها، وتباع الـ 18 قطعة بـ 90 جنيها.

علبة لوكس 27 قطعة 155 جنيها، بينما تباع العلبة اللوكس 36 قطعة بـ230 جنيها.

علبة لوكس 48 قطعة 290 جنيها، وعلبة ايليت 69 قطعة 640 جنيها.

ويبلغ سعر علبة ايليت 92 قطعة 890 جنيها، بينما يصل سعر تورتة المولد إلى 490 جنيها.

علبة هدايا 1,100 جنيه، وعلبة VIP صينية المولد 1,250 جنيه.

أسعار حلاوة المولد

علبة تحتوي على 1 ميني حمص، 1 ميني فول، 1 نواعم، 1 علب فول سكينة، علب سمسم سكينة، علبة حمص سكينة، فستقية، لوزية، ملبن حبل جوز، ملبن بندق، دومية بندق، لديدة جوز هند، حمام محشي جوز، سويسرول جوز هند، ملبن فروتي، بـ240 جنيهًا.

علبة تحتوي على 69 قطعة منها 4 ميني حمص، 4 فول ، 4 نواعم، 7 علب فول سكينة، 6 علف سمسمة سكينة، 3 بندق، 3 فستقية، 2 ملبن بندق، 3 ملبن فروتي يصل سعرها إلى 800 جنيه.

علبة تحتوي على 55 قطعة بوزن 3 كيلو تحتوي على 3 ميني حمص، 3 ميني فول، 3 نواعم 6 علف فول سكينة، 6 علب حمص سكينة، 3 فستقية، 2 ملبن فستق، 2 ملبن بندق، 2 لديدة جوز هند، 1 حمام محشي جوز، 1 ملبن كولا، ملبن فروتي، 2 ملبن رمان، 1 جوزيه لوز، 1 سويسرول جوز هند، يصل سعرها إلى 3750 جنيها.