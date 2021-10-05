تعرف على أسعار «حلاوة المولد» في المجمعات الاستهلاكية

شهدت أسعار حلاوة المولد النبوي 2021، والتي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في فروع المجمعات الاستهلاكية، زيادة طفيفة عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2020 العام الماضي، بواقع 5 جنيهات في الكيلو جرام المشكل، حيث جاء سعر الكيلو جرام هذا العام 65 جنيها، مقابل 60 جنيها للكيلو العام الماضي 2020.

حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية

وتورد الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، علب حلاوة المولد للمجمعات الاستهلاكية، من خلال إحدى الشركات التابعة لها وهي شركة مخابز القاهرة الكبرى – إحدى شركات القابضة.

تعتبر حلاوة المولد سلعة أساسية وقت احتفال المصريين بموسم المولد النبوي الشريف والموافق يوم 18 أكتوبر الجاري الاثنين 12 ربيع الأول عام 1442هجرية، والذي يحتفل فيه المسلمون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعتاد وزارة التموين والتجارة الداخلية، سنويا على طرح علب حلاوة المولد، في فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات خلال موسم المولد النبوي الشريف.

قائمة أسعار الحلوى في المجمعات

- العلبة وزن 1 كيلو 65 جنيها.

- العلبة وزن 2 كيلو 130 جنيها.

- العلبة وزن 3 كيلو 200 جنيه.

العبوات «مغلفة ومشكلة»

وتختلف أسعار علب حلاوة المولد باختلاف وزن العبوة، فضلا عن اختلاف تشكيلة العبوة من الداخل، إلا أن العلب المطروحة في فروع المجمعات الاستهلاكية هي علب «مغلفة ومشكلة» من داخلها بأنواع وأصناف عدة لحلاوة المولد، حيث تباع الأوزان المختلفة منها مشكلة جاهزة ومعلبة.

ووفرت شركة مخابز القاهرة الكبرى، في ما يقرب عدد 20 منفذ تقريبا تابع للشركة، والتي تحمل اسم منافذ «كايرو بيك» لبيع معلبات حلاوة المولد، فضلا عن ضخ الشركة القابضة لعدد 1300 مجمع على مستوى محافظات الجمهورية لنفس علب حلاوة المولد أيضا.

سلع غذائية متنوعة بالمجمعات

كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتوفير السلع الغذائية التي تشهد رواجا في المواسم التي يحتفل بها المصريون، ومنها على سبيل المثال توفير «علب الكحك والبسكويت» خلال عيد الفطر، مع ضخ «اللحوم» بأنواعها في موسم عيد الأضحى، فضلا عن توفير «علب حلاوة المولد» خلال موسم المولد النبوي الشريف والذي يحتفل به المصريون في الاثنين 12 ربيع الأول عام 1442هجرية من كل عام.