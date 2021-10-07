إقبال كبير على شراء حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية.. الكيلو يبدأ من 65 جنيها

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، علب حلاوة المولد النبوي الشريف 2021، في المجمعات الاستهلاكية بأسعار موحدة في كافة فروع المجمعات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة للمواطنين تبدأ من 65 جنيها للكيلو، وتختلف اختلاف وزن العلبة.

ووجهت وزارة التموين إلى المجمعات الاستهلاكية، بأن تكون علب حلاوة المولد 3 أوزان مختلفة بـ 3 أسعار مدعمة مقارنة بالأسعار في المحلات الخاصة، وهو ما شهدت معه المجمعات إقبالا كبيرا على شراء علب الحلوى.

زيادة 5 جنيهات في علب حلاوة المولد النبوي الشريف 2021 عن العام الماضي

ووفي تصريحات خاصة لـ «الوطن» أوضحت الوزارة أن أسعار هذا العام لا تزيد على أسعار العام الماضي سوى بفارق بسيط، حيث كان سعر كيلو علبة الحلاوة العام الماضي 60 جنيها، وهذا العام وصل إلى 65 جنيها، أي بزيادة 5 جنيهات في الكيلو، كما تختص الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تحديد الشركات التي سيتم من خلالها توريد علب حلاوة المولد للمجمعات الاستهلاكية، والتي يأتي على رأسها شركة مخابز القاهرة الكبرى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة.

3 أوزان مختلفة من علب حلاوة المولد النبوي الشريف 2021 في المجمعات الاستهلاكية

وأشارت الوزارة إلى أن كل علب حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية تحتوي على أصناف مختلفة من الحلوى وبـ3 أوزان مختلفة لكي تناسب الذوق العام وجميع طلبات المواطنين، وسجل سعر العلبة وزن 1 كيلو 65 جنيها، والعلبة وزن 2 كيلو 130 جنيها، والعلبة وزن 3 كيلو 200 جنيه، والعلب المطروحة في فروع المجمعات الاستهلاكية «مُغلفة ومُشكلة»، وداخلها أنواع وأصناف عدة لحلوى المولد.