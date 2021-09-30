أسعار بوكس حلاوة المولد 2021: يصل إلى 1250 جنيها

نحو 19 يومًا تفصلنا عن المولد النبوي الشريف، الذي يحتفل خلاله المسلمون بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام؛ إذ يوافق هذا العام يوم 18 أكتوبر 2021، لذا بدأ العديد من أصحاب محلات الهدايا عرض أحدث تصميمات «بوكس حلاوة المولد»، والذي يقبل على شرائه المتزوجون والمخطوبون؛ كطريقة معايدة غير تقليدية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار ومحتويات بوكس حلاوة المولد، وفقًا لبعض المحال التجارية، إذ تتباين أسعاره وفقًا لمحتوياته على النحو التالي:

أسعار بوكس حلاوة المولد

- بوكس يحفر الاسم عليه باستخدام الليزر وطباعة صورة على الخشب مع عروسة المولد بتصميم مميز، وإضافة 11 قطعة من حلوى المولد، بأسعار تبدأ من 239 وحتى 399 جنيهًا.

- بوكس حلوى المولد الذي يتميز بحفر ليزر بخامة ذهبية من الداخل والخارج بالاسم والصورة مع تشكيلة من حلويات المولد وزخارف إسلامية عليه من الداخل والخارج بضمان 6 أشهر، يصل سعره إلى 1250 جنيهًا.

- بوكس يحتوي على عروسة مُضيئة من الأعلى وبداخله تشكيلة مميزة من حلوى المولد، وتختلف خامته بين الخشب والإكليريك، يتراوح سعره بين 200 إلى 250 جنيهًا.

- «بوكس السعادة» بمقاس: 35 × 25 وارتفاع 7 سم، يُطبع عليه الصورة والاسم ومن الممكن إضافة كيلو حلوى بداخله، ويباع فارغًا بـ250 جنيهًا، ويمكن إضافة كيلو حلوى مشكلة بـ100 جنيه.

- بوكس من الكرتون المقوى يحتوي على عروسة المولد وبعض أنواع حلوى المولد، مع إضافة بعض قطع الشيكولاتة وستيكرات خاصة بذكرى المولد النبوي، يتراوح سعره بين 500 إلى 550 جنيهًا.

- بوكس خشبي مزخرف ببعض الرسومات من الخارج بأحجام مختلفة، ويمكن طباعة الاسم من الخارج حسب الطلب، وتبدأ الأسعار من 50 جنيهًا للعلبة وزن الـ2 كيلو، و60 جنيهًا لوزن 3 كيلو، و70 جنيهًا لوزن 4 كيلو، و80 جنيهًا لوزن 5 كيلو.

- مجموعة العروسة المضيئة، وهي عبارة عن عروسة مضيئة بأكثر من 6 ألوان مع ريموت وبطارية وحفر الصورة والاسم، بسعر 250 جنيهًا، بمقاس 14.5× 23 سم، والقاعدة 17× 10 سم.