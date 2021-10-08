زلزال اليابان: عدد المصابين ارتفع إلى 52 والمنشآت النووية بأمان

ارتفع عدد المصابين في زلزال اليابان الذي ضرب طوكيو، أمس، إلى 52 شخصا، وذلك حسبما أعلنت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث بوزارة الشؤون الإدارية والاتصالات اليابانية.

كسور وإصابات خطيرة نتيجة زلزال اليابان

وأوضحت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث أن غالبية إصابات زلزال اليابان عبارة عن كدمات نتيجة السقوط أثناء الهزات الأرضية، غير أن هناك عدة أشخاص أصيبوا بشكل جدي بكسور أو إصابات خطيرة من الأثاث المتساقط، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وشهدت محافظتا سايتاما وتشيبا المتجاورتان أكبر عدد من الإصابات نتيجة زلزال اليابان، وفقا لوكالة مكافحة الحرائق والكوارث.

زلزال اليابان يؤثر سلبا على حركة المرور

وتم استئناف حركة المرور في معظم خطوط السكك الحديدية، وخطوط المترو في منطقة العاصمة، بعد أن أدى زلزال اليابان إلى اضطرابات وتأخير في حركة المرور في كل مكان تقريبا، واصطفت طوابير بطول مئات الأمتار في المحطات، وخلال ساعة الذروة الصباحية، لم يباشر العمل أكثر من 140 قطارا، ما منع ما يقرب من 130 ألف شخص من الوصول إلى المكان المطلوب في الوقت المحدد.

وتم الإعلان في البداية أن زلزال اليابان كانت قوته 6.1 درجة، ولكن لاحقا عدلت مديرية الأرصاد الجوية الرقم، وذكرت أن قوته كانت 5.9 درجة.

هناك مركز زلزال اليابان

ووقع مركز زلزال اليابان على حدود محافظتي طوكيو وتشيبا، وكانت بؤرته على عمق 75 كم، ولم يتسبب بحدوث موجات تسونامي، كما لم يتسبب أيضا بأي اضطراب أو خلل في عمل المنشآت النووية اليابانية.

وقال رئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا، الذي تولى منصبه الاثنين الماضي، عن زلزال اليابان، إنه أصدر تعليماته للمسؤولين «ببذل قصارى جهدهم لمساعدة الضحايا ومنع حدوث المزيد من الضرر».

وتابع كيشيدا، أنه تم تشكيل فريق عمل في مكتبه «لجمع المعلومات» عن زلزال اليابان، موضحًا أن الحكومة طلبت من مشغلي القطارات دعم الأشخاص الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، حيث تم تعليق بعض خطوط السكك الحديدية نتيجة الزلزال.