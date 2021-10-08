زلزال اليابان.. تطبيق حذر من الهزة الأرضية قبل وقوعها

ضرب زلزال اليابان الذي بلغ قوته 5.9 درجة محافظة تشيبا شمال غرب البلاد، وتحديداً شرق العاصمة طوكيو، مساء الخميس، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وسجلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الزلزال لأول مرة على أنه 6.1 ريختر، بعمق مبدئي يبلغ 80 كيلومترًا (50 ميلاً).

تم تحديث زلزال اليابان أنه وقع بدرجة 5.9 درجة بعمق 62 كيلومترًا (38.5 ميلًا)، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة أن هناك عدة إصابات طفيفة في محافظة تشيبا.

زلزال اليابان

وقال رئيس الوزراء الجديد في البلاد فوميو كيشيدا - الذي تولى منصبه يوم الاثنين - عن زلزال اليابان إنه أصدر تعليماته للمسؤولين «ببذل قصارى جهدهم لمساعدة الضحايا ومنع حدوث المزيد من الضرر».

وأضاف كيشيدا أنه تم تشكيل فريق عمل في مكتبه «لجمع المعلومات» عن زلزال اليابان، موضحًا أن الحكومة طلبت من مشغلي القطارات دعم الأشخاص الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، حيث تم تعليق بعض خطوط السكك الحديدية نتيجة الزلزال.

زلزال اليابان طوكيو

وشعر السكان بالزلزال الياباني بقوة في طوكيو، وفقا لمراسلي شبكة سي إن إن في المدينة، الذين قالوا إن لديهم تطبيق تنبيه أمان على الهواتف، وبدأ في الانطلاق قبل لحظات من الاهتزاز قائلا: «زلزال قادم».

وقال المراسل بليك إيسيج عن زلزال اليابان: «الاهتزاز كان قويا حقا، بدا وكأن المنزل سينهار، إطارات الصور والنظارات والأطباق سقطت من الجدران والرفوف».

وأشارت مراسلة أخرى لشبكة سي إن إن إلى أن الهزة استمرت لأكثر من 30 ثانية، وانطلق إنذار في المبنى يطالبهم التزام الهدوء وذكرهم أن المبنى مقاوم للزلازل.