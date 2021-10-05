تفاصيل رحلات «اعرف بلدك» لبورسعيد من «الشباب والرياضة».. 5 أيام 4 ليالي بـ400 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، استمرار تنظيم رحلات «اعرف بلدك»، حيث يبدأ 46 شابا وفتاة من محافظة قنا، زيارة إلى بورسعيد، في الفترة من 13 حتى أكتوبر الحالي.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الاشتراك في الرحلات، وفقًا لما أعلنته الوزارة، على النحو التالي:

رحلات «اعرف بلدك» إلى بورسعيد

- مدة الفوج 5 أيام بـ4 ليالِ.

- رسم الاشتراك 400 جنيه من كل مشارك.

- التجمع أمام مبنى وزارة الشباب والرياضة.

- المرحلة العمرية: من 18 لـ40 عامًا، ويمنع نهائيا اصطحاب الأطفال والأسر.

- استقبال الرحلات على وجبة العشاء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

- الحجز للرحلة لمن يرغب المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة «بوابة مصر للشباب والرياضة».

- يسجل الشاب بياناته الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي على الموقع الإلكتروني من هنــــــــا.

- بعد ذلك يتجه لمديرية الشباب والرياضة، طبقًا لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي، ويسدد قيمة الاشتراك بمديرية الشباب والرياضة «إدارة الشباب» علمًا بأنّ الأولوية بأسبقية الدفع وليس التسجيل.

- يمنع التبديل نهائيًا، أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- في حالة ثبوت عدم صحة البيانات يجري ترحيل المشارك فورًا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- الالتزام في تنفيذ تعليمات هيئة الإشراف.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

- الانتقالات ذهابًا وعودة (أتوبيسات مكيفة حديثة).

- يتحمل المشارك قيمة البرنامج السياحي.

طريقة التسجيل في رحلات «اعرف بلدك»

- قبل التسجيل يجب التأكد من صحة البيانات قبل الحفظ، حيث لا يمكن تعديلها بعد ذلك.

- اختر «رحلات اعرف بلدك 2021»، ثم اختر المدينة التي ترغب في التوجه لها.

- إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالرقم القومي والاسم الرباعي، والمحافظة والنوع والفوج والحالة الاجتماعية.

- تحديد بيانات التواصل الخاصة برقم الهاتف وعنوان السكن.

- تحديد المؤهل الدراسي والجامعة الخاصة بالمتقدم، والوظيفة وجهة العمل إذا كان المتقدم يعمل، ثم الضغط على تأكيد الطلب وبعدها الضغط على «حفظ»، على أن يسدد الراغب في الاشتراك قيمة الاشتراك بمديرية الشباب التابع لها محل الإقامة المدون بالبطاقة الشخصية، إذ يتم تأكيد الاشتراك بأسبقية الدفع.