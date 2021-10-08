خدمات أمنية لتأمين وصول محمد صلاح لاستاد برج العرب قبل مواجهة ليبيا

حرصت الخدمات الأمنية على تأمين النجم العالمي محمد صلاح، لدى وصوله استاد برج العرب بالإسكندرية، قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا، في المواجهة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي ستقام في قطر.

وتؤمن «المجموعة الأفريقية» غرف اللاعبين وقاعات المؤتمرات الصحفية وممر اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تأمين الأبواب وممرات اللاعبين وغرف المؤتمرات الصحفية.

وحرصت «المجموعة الأفريقية» على إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير المباراة، والتواصل مع رجال الأمن، والعمل على خلق أجواء آمنة للاعبين.