«الوطني لإدارة المخلفات الصلبة» يستكمل تدريبه بكفر الشيخ «أونلاين»

شهد ديوان محافظة كفر الشيخ، ورش عمل تدريبية، لاستكمال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، التي يقدمها ضمن حزمة البرامج التوعوية بالمحافظة، للعمل على تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، ضمن أربع محافظات يشملها البرنامج على مستوى الجمهورية.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إن ورش العمل تأتي في إطار متابعة كافة أعمال التدريب بالمحافظة، وتماشيا مع تسيير المنظومة، بما لا يتعارض مع إعمال مبدأ السلامة والتباعد الاجتماعي المعمول بهما، موجها باتخاذ كافة الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

البرنامج يهدف لتحقيق مخرجات تدريب ذات جودة عالية

وأكد كريم السماحي، مدير ادارة التدريب الإداري بالمحافظة، أن تعديل مسار التدريب بالمنظومة من تدريب حضوري إلى online، جاء بناء على توصية من إدارة التدريب، وذلك في ظل حرص الإدارة على استفادة جميع الفئات المستهدفة من التدريب على اختلاف مستوياتها، وبما يحقق أمن وسلامة الجميع، مؤكدا أنه تم مراجعة طبيعة المحتوى التدريبي وإعمال معايير التقييم الخاصة بتحقيق مخرجات تدريب ذات جودة عالية، قبل اتخاذ ثمة قرار، بالتعاون مع المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني الذي أبدى تفهما كبيرا للأمر.

البرنامج يستهدف العاملين والمشرفين على منظومة النظافة

جدير بالذكر أن البرنامج يستهدف العاملين والمشرفين على منظومة النظافة بالديوان والمراكز التابعة بما فيهم نواب النظافة والتجميل بالمراكز والمدن، فضلا عن الجهات ذات العلاقة بطبيعة عمل المنظومة ويستمر التدريب على مدار خمسة أشهر تنتهي في ديسمبر المقبل.