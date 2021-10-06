مسيرة شبابية بقيادة نائب محافظ كفر الشيخ في ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

انطلقت مسيرة شبابية من أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقيادة عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وعزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ضمن احتفالات مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مشاركة 500 شاب في المسيرة وبثها عبر الفيديو

وانطلقت المسيرة في نفس توقيت انطلاق المسيرات الأخرى التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، وتم بثها عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة 500 شاب من أعضاء الفرق الكشفية، حاملين الأعلام، والفرق الرياضية المختلفة من جميع مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، احتفاء بذكرى نصر أكتوبر، وبمشاركة تنظيمية من أعضاء الفرق التطوعية، وفريق سفراء «مشواري»، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة.

تم تنفيذ المسيرة تحت إشراف الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وفريق عمل الإدارة بالمديرية، والدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي، وفريق عمل الإدارة، وصبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، وفريق عمل الإدارة بحضور جميع مديري الإدارات الفرعية، وقادة الفرق الكشفية والفرق الرياضية.

بث المسيرة الشابية على منصات التواصل الإلكتروني

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ البث المباشر للمسيرة الشبابية، عبر الفيديو كونفرانس، باستخدام تطبيق «تيمز»، وحسن الدسوقي، مدير المكتب الفني، وشريف السواق، مسؤول مركز المعلومات، وياسر شلبي، مسؤول مركز المعلومات، وتابع البث المباشر عبر «زووم»، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، رشا محيى الدين، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.