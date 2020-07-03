صور.. تواصل حملات النظافة وتجميل الشوارع ورفع كفاءة الإنارة بكفر الشيخ

نفذت الوحدات المحلية المختلفة بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات نظافة مكثفة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملات النظافة، وإزالة المتولد اليومي من القمامة، والتراكمات أولًا بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة وقرى الملاحة، والروضة، ومنشأة عباس.

وترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة، وقريتي الزعفران وكوم الحجر، ونقل التراكمات إلى مقالب العمومية.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة وتسوية الطرق ورفع كفاءتها بالمدينة، وقرية إبشان.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال النظافة العامة والتجميل، وقص وتهذيب الأشجار، وطلاء أعمدة الإنارة بمداخل قرى المنشأة الكبرى، وكفر المرازقة، والبكاتوش، والحرية.

وشدد المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على استمرار أعمال النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية، ومحيط الوحدة المحلية.

وتابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال النظافة العامة والحملات المكبرة، لرفع المخلفات والتراكمات، وإزالة المتولد اليومي من القمامة، فضلًا عن قص وتهذيب الأشجار، وتحسين ورفع كفاءة وصيانة كشافات الإنارة العامة بالمدينة.

وتابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة ورفع تجمعات وتراكمات القمامة بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، مؤكدًا على توزيع النوبتجيات لضمان نظافة الشوارع طوال اليوم.