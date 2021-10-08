سهير رمزي بعد 20 عاما من الالتزام الديني: «المهم حجابي الداخلي»

قالت الفنانة سهير رمزي، إنها عندما كانت في أوج نجوميتها، دعتها الحاجة شهيرة والحاجة ياسمين الخيام، لحضور إحدى دروس العلم، حيث كانت والدتها ترغب في حضوره ولكنها لم تكن تستطيع الذهاب بدونها، وبالفعل ذهبت لأول مرة لحضور الدرس الديني.

رمزي: «مشيت من عندها روحت السعودية وقعدت هناك 4 شهور أدعي إن ربنا يقويني»

وأضافت «رمزي»، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على فضائية «DMC»، أنها وبعدما وصلت لدرس العلم دار حديث الواعظات حول كيفية إرضاء الله وعدم التفريط في مفاتن المرأة من أجل أي شئ حتى ولو كان السينما، وحينها شعرت بأن الحديث موجه لها، فبدأت في البكاء حتى اصطحبتها «الخيام» إلى غرفتها بالمسجد وتحدثت معها، وأكدت لها أنها ستلتزم بالحجاب، وحينها قررت إعلام الصحافة المصرية، «في اللحظة دي كنت عايزة كل حتة مني تختفي خالص ومتبنش لأن ده اللي ربنا عايزه مني، وبعديها مشيت من عندها على السعودية وقعدت هناك 4 شهور أدعي ربنا يقويني، وربنا قواني فعلا 20 سنة».

وأوضحت أنها وبعد مرور تلك الفترة، ظهرت في كثير من الأعمال، التي كانت تتطلب منها إظهار جزء من خصلات شعرها لفترة، حتى قررت التنازل عن الحجاب والاكتفاء بحجابها الداخلي، «أنا دلوقتي كبرت وزوجة ومش صغيرة، وحب ربنا مش مرتبط بالمظاهر بقدر الجوهر، والالتزام بحترمه جدا، وممكن أصحي الصبح ألبس الحجاب تاني ومقلعهوش».

بداية الفنانة تفرض عليها الكثير من التنازلات

وأكدت أنها في بدايات ظهورها كانت ترى بأنها ممثلة وفنانة موهوبة وليست كسيدة يريد المخرج إبراز مفاتنها، «البدايات بتفرض على الممثلة تنازلات هي مش حباها، ومكنتش أقدر أقول لا للمخرج، واتفاجئت من الكادر بتاع فيلم المذنبون، زوايا كادر المخرج هي من أوحت بوجود الكثير من اللقطات الجريئة، وكنت في فترة الانتشار وده صعب عليا أقوله عشان ما يشيلش المشهد».

وتابعت: «هل ربنا هيسيب كل حاجة حلوة فينا ويمسكلنا على حجاب الشعر، ربنا رب قلوب وأخلاق، ومش ممكن ألبس الطرحة وأنا بكذب أو أنافق أو بغتاب أو اتكلم كلام وحش على الناس، والمهم بالنسبة لي حجابي الداخلي».