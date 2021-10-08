إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء القليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، نتيجة انتخابات التجديد النصفي التي جرت اليوم بمجمع المرأة ببنها، وأسفرت عن فوز كل من الدكتور رؤوف عبد الله، والدكتور علاء جودة، على مقعدي فوق السن، والدكتور أحمد يوسف بـ272 صوتا، والدكتور أحمد الدالي بـ213 صوتا، على مقعدي تحت السن، وذلك في انتخابات التجديد النصفي التي جرت اليوم مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

5 مرشحين تنافسوا على مقعد تحت السن بأطباء القليوبية

وتنافس خلال انتخابات نقابة أطباء القليوبية، التي أجريت اليوم، وأعلنت نتيجتها منذ قليل، 5 أعضاء على مقعد تحت السن، وهم الدكتور أحمد بوسف، مدير مستشفى طوخ المركزي، والدكتور أحمد الدالي، أخصائي جراحة بالتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعيد والدكتور مصطفى أبو اليزيد، والدكتور أحمد أنور.

وتنافس على مقعد فوق السن، الدكتور علاء جودة، والدكتور محمد إبراهيم، والدكتور رؤوف فؤاد، والدكتور أحمد شوقي.

«الأطباء» دعت أعضاءها للمشاركة في الانتخابات

وفي وقت سابق، دعت نقابة الأطباء جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية، سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وأوضحت النقابة، أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابي، فيجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتى عام 2020، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري أو عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

ويذكر أن انتخابات التجديد النصفي تُجرى كل عامين، المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر، بالإضافة إلى مقاعد الأطباء على مستوى الجمهورية.