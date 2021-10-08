عليوة وصيام وعرفة ومدحت يفوزون في انتخابات «الأطباء» بالمنيا

أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنيا، التي تنافس خلالها 9 مرشحين على 4 مقاعد، بينها مقعدان فوق السن وآخران تحت السن، عن فوز كل من الأطباء: أحمد عليوة شحاتة، أخصائي طب الأطفال، وأشرف صيام استشاري تخدير «فوق السن»، وحسن عرفة حسن، أخصائي جراحة المسالك البولية، وشريف مدحت زكي، مدير مرفق الإسعاف «تحت السن».

وشهدت انتخابات نقابة الأطباء، على مدار اليوم إقبالا كبيرا من الأطباء للإدلاء بأصواتهم في إحدى القاعات، التي خُصصت للتصويت بأحد فنادق مدينة المنيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

«قائمة المستقبل» تخفق في الانتخابات

وخفقت «قائمة المستقبل» في الفوز، وتضم كل من: طارق العريني، محمود عمر عبد الوهاب، يسري بهجت صادق «فوق السن»، أحمد جمال، ومحمد ربيع عبد المقصود، «تحت السن».

يذكر أن أكثر من 6 آلاف طبيب في المنيا، كان لهم حق التصويت في الانتخابات، ولم يُسمح لأي طبيب بشري مقيد بالنقابة بالإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إلا بعد سداد قيمة الاشتراكات الخاصة بالنقابة حتى 2020، وتم السداد لدى الموظف المختص بالنقابة، أو عن طريق أبلكيشن النقابة العامة لأطباء مصر أو من خلال فوري.

5 استمارات للاقتراع

وعملية التصويت تمت من خلال 5 استمارات للاقتراع الأولي لنقابة المنيا الفرعية فوق السن، والثانية لنقابة المنيا الفرعية تحت السن، والثالثة للنقابة العامة- قطاع شمال الصعيد، والرابعة للنقابة العامة فوق السن، والخامسة للنقابة العامة تحت السن.

وتمت العملية الانتخابية من خلال الاستعلام عن الرقم بالكشف داخل المقر الانتخابي باستخدام الأسم أو رقم القيد، ثم التوقيع في كشف الحضور واستلام خمسة بطاقات للاقتراع، واختيار كل الطبيب من يريد انتخابهم باستمارات الاقتراع، ووضعها داخل الصناديق المخصصة.