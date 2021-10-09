العثور على 600 مهاجر داخل شاحنات مغلقة قرب الحدود الأمريكية المكسيكية

عثرت السلطات المكسيكية، على أكثر من 600 مهاجر من أمريكا الوسطى في 6 شاحنات مغلقة قرب الحدود مع الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أكثر من نصف المهاجرين على متن الشاحنات من الأطفال

وكان أكثر من نصف المهاجرين على متن الشاحنات من الأطفال، بينهم نحو 200 دون مرافقين، وجاء معظم أولئك المهاجرين من جواتيمالا، إضافة إلى آخرين من هندوراس والسلفادور ونيكاراجوا وبليز.

وقال «الصليب الأحمر»، إن 40 شخصا تم نقلهم بسبب إصابتهم بالجفاف وسوء التغذية، وهناك 9 مهاجرين مصابون بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكانت الشاحنات، توقفت في نقطة تفتيش عسكرية مساء أمس الاول الخميس على طريق سريع بين سيوداد فيكتوريا ومونتيري في ولاية تاماوليباس، التي تعد طريقا شائعا لتهريب المهاجرين فهي الولاية الأقرب بالنسبة لمهاجري أمريكا الوسطى.

وقالت هيئة الأمن العام في ولاية تاماوليباس، إنه تم اعتقال 4 أشخاص، فيما اشارت السلطات المكسيكية، إلى أن رحلة الشاحنات ربما بدأت في ولاية بويبلا وسط البلاد وكانت تحاول الوصول إلى مونتيري، وهي مركز مهم للنقل للوصول إلى عدة نقاط على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكانت الولايات المتحدة، أغلقت في سبتمبر الماضي، جانبا من الحدود مع المكسيك عند بلدة ديل ريو المعزولة بولاية تكساس، حيث عبر آلاف اللاجئين الهايتيين الحدود وأقاموا مخيما.

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس المكسيكي

وفي سياق آخر التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، في مكسيكو سيتي، بالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكد الجانبان، أهمية العلاقات الثنائية الولايات المتحدة والمكسيك، والتقدم نحو تعزيز المصالح الأمنية المشتركة.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن الرئيس جو بايدن، وافق على زيادة بمقدار مرتين حصص استقبال اللاجئين لعام 2022 المالي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

بايدن يوافق على زيادة حصة استقبال اللاجئين حتى 125 ألف شخص

وأوضح «البيت الأبيض» في مذكرة، أنه من خلال السلطة المخولة لـ بايدن، صرح الرئيس الامريكي بـ زيادة حصة استقبال اللاجئين إلى الولايات المتحدة في عام 2022 المالي حتى 125 ألف شخص، لأسباب إنسانية أو لخدمة المصالح الوطنية.