مصرع سائق وإصابة 6 في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية السويس

لقي سائق في الثلاثينيات من العمر مصرعه، وأصيب 6 أشخاص آخرين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إثر تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص قرب مدينة فايد.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المقدم سليمان عيسى، رئيس وحدة مباحث فايد، يفيد تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم (ص ق ي 7635)، مع سيارة ربع نقل محملة بالمازوت تحمل لوحات معدنية رقم (ط ص أ 8695)، بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المتوفي إلى ثلاجة مستشفى فايد والمصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر الطبية، إن الحادث أسفر عن وفاة علي عطية حسن، 35 سنة، سائق، وإصابة كلا من محمد حامد عبدالوهاب،37 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح مختلفة في الجسم، وسماح السيد حسني، 63 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، وربيع قرني سليمان، 61 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة طاهر محمد الطاهر، 35 سنة، بكدمات بالجسم، وروان حسن الطيب، 61 سنة، بكدمات مختلفة، وحمدية عباس محمود، 50 عاما، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

وقالت المصادر الطبية إنه يجري إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لجميع المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمان المتوفي لحين انتهاء تقرير الطبيب الشرعي.