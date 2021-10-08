منع دخول الجهات الحكومية لغير الملقحين في الإسماعيلية.. وطبيب يوضح السبب

في خطوة جديدة تسعى لإحكام السيطرة على فيروس كورونا، بدأت محافظة الإسماعيلية في إصدار قرارات بمنع المترددين على المنشآت الحكومية من الدخول دون إظهار الشهادة الصحيّة التي تثبت أن الشخص تلَّقى لقاح كورونا.

الإسماعيلية تبدأ تنفيذ القرار من منتصف أكتوبر الجاري

وجاء هذا القرار الذي أصدره المحافظ شريف فهمي بشارة، والمقرر بدء العمل به من منتصف الشهر الجاري، ضمن إجراءات عدة اتخذتها وزارة الصحة المصرية للحد من إصابات كورونا، تشمل التسريع من وتيرة إنتاج اللقاحات، وتطعيم طلاب الجامعات وموظفي الدولة.

يذكر أن المحافظة تُكثِّف تواجد السيارات المتنقلة التابعة لوزارة الصحّة، في المراكز والمدن للتسهيل على المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب للمجمع الطبي أو الوحدة الصحية التابعين لها.

مسح وبائي

تعليقا على القرار، قال الدكتور محمد شهيدي، أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس، إن تلك الخطوة بمثابة مسح أو حصر للوضع الوبائي في مصر، وخطوة مهمة لمنع انتشار الفيروس، باعتبار أنّه كلما ما زاد عدد الملقّحين كلما قلت العدوى وانتشارها، بحسب تعبيره.

وتابع شهيدي في حديثه لـ«الوطن» أن الخطوة الأولى لمواجهة أي عدوى فيروسية هي أم يتم مسح وبائي لحصر النسبة المئوية للحاصلين على اللقاح وعدم الحاصلين على اللقاح، إلى جانب حصر أعداد المصابين، بحسب تعبيره.

الأجسام المناعية بعد اللقاح

«الحاصلون على اللقاح بيتكون عندهم أجسام مناعية قادرة على مقاومة كورونا وتخفيف أعراض الإصابة»، يستكمل أستاذ الفيروسات حديثه عن أهمية القرار الجديد الذي اتخذته محافظة الإسماعيلية والمقرر البدء في تطبيقه 15 أكتوبر الجاري، مؤكدا على أن الدولة حريصة على الإسراع في وتيرة تطعيم المواطنين قبل بدء الموجة الرابعة، وخاصة بالتزامن مع حلول فصل الشتاء الذي تتزايد فيه الإصابات بالإنفلونزا الموسمية، «قرار مهم عشان مصلحة الناس ويشجع الكل يروح يتطعم»، بحسب تعبيره.