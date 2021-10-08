مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية

لقي شاب مصرعه اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الإسماعيلية - الزقازيق»، الزراعي قرب مركز أبوصوير.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من المقدم محمد يونس الطحاوي رئيس مباحث أبوصوير يفيد بانقلاب سيارة «كيا»، تحمل لوحات ط هـ ق 1932 قرب مدخل مدينة أبوصوير، وقال شهود عيان إن عجلة القيادة اختلت في يد السائق وتسببت في انقلاب السيارة على حافة ترعة الإسماعيلية دون انقلابها في مياه الترعة.

وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن وفاة «عادل أبوعليوة محمد»، 45 سنة، مقيم بقرية السبع آبار الغربية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفي لثلاجة مستشفي القصاصين.

مصرع شاب في حادث دراجة نارية بالقصاصين

وكان شاب في العشرينيات من العمر، لقي مصرعه اليوم، الجمعة، فيما أصيب شاب آخر بإصابات بالغة في تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية بمركز ومدينة القصاصين في الاسماعيلية.

وشهدت مدينة القصاصين حادث أليم أمام كوبري منطقة الدواويس والمعرف بالكوبري العلوي، أسفر عن وفاة «محمد فريج العطوي»، 23 سنة مقيم بمنطقة الدواويس.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت جثمان المتوفي إلى مشرحة مسشتفى القصاصين المركزي فيما تم نقل الشاب المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وقالت مصادر طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي إن الشاب المصاب في حالة حرجة ويجري التعامل مع الحالة وتقديم العلاج اللازم.