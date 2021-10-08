إقبال ضعيف على انتخابات الأطباء في الإسماعيلية

شهدت نقابة أطباء الإسماعيلية إقبالا ضعيفا على اللجان في انتخابات التجديد النصفي، التي تجري تحت إشراف قضائي كامل، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الدخول وأثناء التصويت.

ودعت نقابة الأطباء الفرعية في الإسماعيلية أعضائها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، واختيار نصف مجلس النقابة الفرعية وتستمر عملية التصويت حتى الخامسة مساءً فيما أكدت النقابة للناخبين أنه لن يتم إغلاق مقر الاقتراع حال وجود أي من الأطباء الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس 8 مرشحين على 4 مقاعد، بينهم مقعدين فوق السن، ومقعدين تحت السن، فيما يتنافس على مقعد فوق السن الأطباء «خالد عطوة وعادل حسان ومحمد رضوان ومحمد صالح وهاني عبد الرحمن»، ويتنافس على مقعدي تحت السن، الأطباء «أحمد سمير محمد وسحر الشبراوي وعمر طلب».

بدء الانتخابات

وكانت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية استقبلت الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفى للنقابة، و تجرى الانتخابات على نصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية بالتزامن مع انعقاد غرفة المتابعة للجنة العليا والمشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمتابعة سير العملية الانتخابية كما دعت النقابة أعضائها إلى المشاركة في الانتخابات.

وقالت النقابة في بيان رسمي لها: «لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالإضافة إلى سداد إشتراك النقابة حتى عام 2020، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري أو عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم».