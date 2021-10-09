تعرف على أسعار ومواصفات «هافال H6».. السيارة الأكثر مبيعًا في الصين

تصدرت السيارة الصينية هافال H6، قائمة المبيعات الأعلى في الصين خلال الأشهر الماضية من عام 2021، وتعتبر من أهم السيارات الموجودة في السوق المصري خلال الفترة الحالية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار ومواصفات هافال H6 الجديدة في السوق المصري:

مواصفات هافال H6

تتوفر هافال H6 في السوق المصري بمحرك 1.5 لتر تربو، 4 سلندر يولد قوة 152 حصانًا، وأقصى عزم 233 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثنائي الدبرياج من 7 سرعات.

ومن المميز في H6، أنها تضم العديد من وسائل الأمان من الفئة الأولى وتتمثل في ABS-EBD-ESP-BA-TCS-EPD-EBA، بجانب 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي «ايرباج»، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وتزداد في الفئة الثانية كاميرات 360 درجة ووسائد هوائية جانبية.

كما تحتوي السيارة على حساسات أمامية وخلفية، أما في الفئة الرابعة والأخيرة فيزيد فيها نظام مراقبة النقطة العمياء «نظام منع التصادم الجانبي والخلفي»، والركن التلقائي Auto Park.

التجهيزات الداخلية

وتتميز هافال H6، بوجود شاشة وسطية كبيرة من الفئة الأولى مقاس 10.25 بوصة تدعم Android Auto وApple Car Play، ومثبت سرعة وطارة مالتي فانكشن، وإضاءة LED بالكامل وحساسات ضوء ومطر، ومرايات جانبية كهربائية.

كما تحتوي السيارة على تكييف ثنائي المناطق أوتوماتيك، وشنطة كهربائية وفتحة سقف بانوراما.

أسعار هافال H6

الفئة الأولى: 380 ألف جنيه.

الفئة الثانية: 410 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة: 425 ألف جنيه.

الفئة الرابعة: 460 ألف جنيه.