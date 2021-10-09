واشنطن توافق على صفقة بيع أسلحة إلى أستراليا بـ 985 مليون دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفقة بيع أسلحة محتملة إلى أستراليا، وجاءت الموافقة عبر وكالة التعاون الأمني الدفاعي المختصة بالموافقة على صفقات بيع الأسلحة المحتملة، قبل تمريرها إلى الكونجرس، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، في بيان، إن الصفقة تتضمن بيع مروحيات من طراز «إم أتش-60 آر» MH-60R متعددة المهام، ومعدات أخرى، بتكلفة تقديرية تبلغ 985 مليون دولار.

وأشارت وكالة التعاون، إلى أن الصفقة ستعزز قوة السياسة الخارجية لـ واشنطن وأمنها القومي، لأن أستراليا من أقرب الحلفاء في منطقة المحيط الهادئ، موضحة أن الصفقة ستعزز قدرات كانبيرا من دون الإخلال بالتوازن العسكري في المنطقة.

وكانت السلطات الأسترالية، قررت في سبتمبر الماضي، التخلي عن عقد مع فرنسا لشراء غواصات، واستبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالطافة النووية، الأمر الذي أثار خلافا عبر الأطلسي.

من جانبه، شارك وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة، كولين كال، في رئاسة حوار مجموعة سياسات الدفاع الأمريكية الهندية الـ16، الذي عقد أمس الجمعة، بـ واشنطن، بحضور وزير الدفاع الهندي أجاي كومار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

«البيت الأبيض»: لم نحدد بعد مصدر «متلازمة هافانا»

وفي سياق آخر، أعلنت واشنطن، أمس الجمعة، أن الاستخبارات الأمريكية لم تحدد بعد مصدر «متلازمة هافانا» التي أصيب بها موظفون في مختلف الأجهزة الأمريكية، وخاصة في البعثات الدبلوماسية في كوبا والصين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة «البيت الأبيض»، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، إن بلادها لم تحدد المصدر بعد، لكنها تتعامل بشكل جدي مع كل المعلومات عن كل حادث من هذا القبيل، وتسعى إلى أن يستخدم فريق الأمن القومي كافة الوسائل لجمع ودراسة المعلومات حول تلك الحوادث.

وأضافت بساكي، أن التحقيق في هذه القضية لا يزال مستمرا.

وكانت واشنطن، اعلنت في وقت سابق، عن تعرض دبلوماسييها في كوبا والصين لهجمات موجية منذ عام 2016، حيث كان الموظفون في البعثات الأمريكية يشكون من أعراض مختلفة مثل الصداع وارتفاع الضغط.

من جانبها، قالت وسائل إعلام، أمس الجمعة، إن الشرطة في ألمانيا تحقق مع حوالي 200 دبلوماسي أمريكي في العاصمة «برلين» وعائلاتهم بحثا عن أعراض «متلازمة هافانا».

وأشارت المصادر، إلى أن سلطات النمسا تعاونت مع الولايات المتحدة في يوليو الماضي، لتوضيح ملابسات ظهور أعراض «المتلازمة» لدى ما لا يقل عن 20 موظفا مدنيا أمريكيا، واشتكوا من دوار وصداع مفاجئ.

وصول غواصة نووية أمريكية تعرضت لحادث في بحر الصين الجنوبي إلى جوام

وفي سياق آخر، وصلت الغواصة النووية الأمريكية «يو.إس.إس. كونيتيكت»، أمس الجمعة، والتي تعرضت لحادث في بحر الصين الجنوبي إلى جزيرة جوام في المحيط الهادئ، وهي تقل11 مصابا بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت، أمس الأول الخميس، أن الغواصة اصطدمت في 2 أكتوبر الجاري، بجسم مجهول أثناء إبحارها في حالة الغوص في المياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

من جانبها، قالت مسؤولة أمريكية-رفضت الكشف عن اسمها- إن الحادث وقع في بحر الصين الجنوبي، موضحة أن 11 شخصا أصيبوا بجروح وهناك بحاران إصابتهما معتدلة لكن ليس هناك إصابات مميتة ولم يكن هناك ضرورة لإجلاء أي شخص بشكل طارئ.