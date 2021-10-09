رئيس وزراء المغرب يعرض البرنامج الحكومي على البرلمان الثلاثاء المقبل

قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن رئيس الوزراء المغربي الجديد عزيز أخنوش، سيعرض الثلاثاء المقبل، البرنامج الحكومي على البرلمان.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، ترأس أمس الأول الخميس، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وأكد الملك محمد السادس، أمس الجمعة، أنه بتعيين الحكومة الجديدة، تدشن المغرب مرحلة جديدة بنتائج انتخاباتها الأخيرة، ودعا العاهل المغربي، في خطاب رسمي، الحكومة الجديدة إلى إحداث منظومة متكاملة في قطاعي الصحة والغذاء.

وأشار الملك محمد السادس، إلى أن السلطات المغربية أطلقت تدابير لإنعاش الاقتصاد الذي تراجع بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وأضاف العاهل المغربي، أن الحكومة الجديدة مسؤولة عن وضع الأولويات الصحيحة خلال ولايتها، موضحا أن التحدي الرئيسي يتعلق بتطوير المنظومة الصحية لمواجهة الفيروس.

العاهل المغربي يعين نادية فتاح العلوي وزيرة لـ المالية

وأعلن الملك محمد السادس، عن الحكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش، بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، فيما أبقى العاهل المغربي، على وزيري الخارجية ناصر بوريطة والداخلية عبدالوافي لفتيت، كما عين نادية فتاح العلوي وزيرة للمالية.

وكان العاهل المغربي كلف في 10 سبتمبر الماضي، عزيز أخنوش، الفائز بالمركز الأول في انتخابات مجلس النواب، بتشكيل حكومة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وشهدت التشكيلة الجديدة، تعيين 20 وزيرا جديدا وبقاء 4 من الحكومة السابقة في مناصبهم، وتتكون الحكومة الجديدة من 3 أحزاب هي: حزب التجمع الوطني للأحرار الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات بـ102 مقعدا ورئيسها عزيز أخنوش، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانياً بـ87 مقعداً، وحزب الاستقلال الذي جاء في المرتبة الثالثة بـ81 مقعدا، وهو ما يضمن للحكومة أغلبية مريحة تضم 270 مقعداً في مجلس النواب.