تفاصيل رحلة 6 أشهر لمعاناة الإعلامية أسماء مصطفى مع مرض السرطان

مع بداية رحلة الإعلامية أسماء مصطفى مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، القصيرة مع السرطان، كانت حريصة على التواصل مع متابعيها وجمهورها بشكل دائم لتخفيف آلامها.

بداية رحلة أسماء مصطفى مع «المرض اللعين»

في أبريل الماضي، أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال منشور عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابتها بمرض السرطان

وكتبت: «أنا حالي حال ناس غيرى كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين، الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح، وربنا كريم، صحيح المشوار لسة طويل والشفا بإيدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل، أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة، لأنه بيغير القدر أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله، ولسة في خطوات تانية ربنا يسهل، في انتظار تحديد ميعاد العملية، علشان كدة عدم ظهورى هيطول، رجاء تاني محدش يتضايق، فضلا الدعاء».

أول عملية لإزالة الورم الخبيث

وبعد أيام قليلة من إعلان إصابتها بالسرطان، أكدت أسماء مصطفى خضوعها لأول عملية جراحية دقيقة، مطالبة من جمهورها الدعاء، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بعد ساعات سأكون بين يدي الرحمن لإجراء جراحة دقيقة للتخلص من ورم خبيث».

وتعود لتكتب الإعلامية المصرية منشورا آخر في أغسطس الماضي تعلن فيه أن حالتها الصحية معقده قائلة «أنا ما زالت في هذه المحنة وحتى الآن واللحظة ماعنديش جديد غير إني منتظرة إني مع الفحص الجاي بإذن الله ألاقي استجابة للعلاج، وأكيد بإذن الله لما ربنا يكتبلي الشفاء من عنده هطلع وأقول واتكلم معاكم كتير، نفسي أكون مفيدة فعلا للناس بس حاليا مينفعش».

وأضافت: «فيه حالات معقدة زي حالاتي بتاخد أكثر من نوع علاج كيماوي مع بعض، وكل شوية تعديل. رجاء نخلي بالنا نتوكل على الله وناخد بالأسباب وربنا كريم».

أسماء مصطفى تجري ثاني عملية جراحية

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الإعلامية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خضوعها لعملية جراحية ثانية، وكتبت أسماء مصطفى، «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

لتعود وتطمئن جمهورها بعد أيام من العملية قائلة: «العملية عدت بسلام لكن مازال هناك جزء من الورم الخبيث موجودا».

ومازالت أسماء مصطفى حتى الآن، تخضع لبروتوكول العلاج، ولكنها تحرص بشكل دائم على التواصل مع متابعيها، لأنها ترى أن «فيس بوك» هو المتنفس الوحيد لها على حد قولها.