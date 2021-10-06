«إكسترا نيوز» تعرض «وثائق النصر.. أكتوبر 73 أسرار وحكايات وعبور للمستقبل»

عرضت قناة «Extra news»، فيلما وثائقيا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يحمل عنوان «وثائق النصر.. أكتوبر 73 أسرار وحكايات وعبور للمستقبل»، إذ استعرض الفيلم الوثائقي إعلان الإذاعة الإسرائيلية يوم 6 أكتوبر 1973 بأن القوات المصرية والسورية شنتا هجومًا في سيناء وهضبة الجولان، فضلًا عن تسجيل صوتي لجندي إسرائيلي يستغيث: «الرصاص يتطاير علينا من كل مكان، أنا حتى لا أستطيع رفع رأسي، أرسلوا المساعدة الآن».

مُسعف إسرائيلي: «أدرنا ظهورنا للمصريين ثم هربنا»

فيما قال إيان وينر، وهو مُسعف ميداني إسرائيلي: «لقد أدرنا ظهورنا للمصريين ثم هربنا»، فيما قال إيتان هابر- مراسل حربي إسرائيلي- وهو يصرخ: «أنقذوني أنقذوني.. أريد أن أعيش»، بينما قال آبا إبيان، وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في إدراك أننا في وضع خطير، فيما قال شلومو أردينست، قائد حصن هاميزح «إنه مستعد للاستسلام»، وذكر الفيلم أنه في كل شبر على أرض سيناء هناك قصة بطل غار على وطنة حين رآه يئن بين يدي المغتصبين.

قائد حصن هاميزح: « مستعد للاستسلام»

وأوضح الفيلم الوثائقي، أنه تحت كل حبة رمل نقطة دم نزفها شاب أسمر نحيف، يّحلم أن تعود بهية مرفوعة الرأس والراية، فقبل 48 عامًا اعتقد الأعداء أن الجندي المصري هو نقطة الضعف التي سيكسرون بها إرادة هذا البلد، وأن النكسة ستكرر إذا ما فكر هذا الجندي المجروح أن يقف على قدميه ويثور للأرض والعرض، فقبل الحرب كانت الغطرسة الإسرائيلية لا تحمل سوى رسالة واحدة: «إما أن يقبل المصريون بالهزيمة أو يبقى الحال كما هو عليه»، فالأرض كانت تحت أيديهم، وأمريكا من خلفها، ويطلقون على أنفسهم أنهم الجيش الذي لا يقهر.