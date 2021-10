مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بولاية جورجيا الأمريكية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، في حادث تحطم طائرة بولاية جورجيا الواقعة شرقي الولايات المتحدة أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقال مسؤولون في الإطفاء، إن 4 أشخاص كانوا على متن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بعد تحطمها في مطار دي كالب بيشتري بعد ظهر أمس الجمعة، وجميعهم ​​لقوا حتفهم.

ومن جانبها، أشارت قناة «فوكس-5»، إلى أن المطار أغلق بعد حادث التحطم، فيما لم يتم الكشف عن هوية ركاب الطائرة على الفور.

وأغلقت سلطات المطار الأمريكي، جميع العمليات في المطار لفترة وجيزة بعد الحادث، فيما لم يتم الكشف عن هويات القتلى حتى الآن.

وفي سياق متصل، فتحت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل، تحقيقًا في الحادث، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية، إلى أن الطائرة من طراز «سيسنا 210 » ذات محرك واحد.

وذكر موقع «فوكس 5 أتلانتا»، إن التقرير الأولي قد يستغرق نحو 15 يومًا، ومن المحتمل أن يتراوح زمن التحقيق الكامل ما بين 12 و24 شهرًا.

