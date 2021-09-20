تحطم طائرة عسكرية في ولاية تكساس الأمريكية وإصابة شخصين (فيديو)

أصيب شخصان على الأقل بجروح، أمس الأحد، نتيجة تحطم طائرة عسكرية في ولاية تكساس، الواقعة وسط جنوبي البلاد. وقالت مطافئ مدينة «فورت وورث» بالولاية الأمريكية، في بيان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن منزلين تضررا نتيجة سقوط الطائرة، وإن خدمات طبية جرى تقديمها لشخصين أو 3، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وأضافت مطافئ «فورت وورث»، أن الطائرة العسكرية التدريبية، تحطمت في بلدة «لايك وورث» المتاخمة ل‍فورت وورث، التي تقع بها قاعدة جوية تابعة للقوات البحرية الأمريكية، التي تشكل معها الضاحية الغربية لمدينة دالاس عاصمة تكساس.

وفي سياق متصل، قال شرطيون وأطباء، إن طيارين اثنين، كانا على متن الطائرة، وقفزا منها بالمظلة قبل سقوطها وتم نقلهما إلى المستشفى، وفقا لما ذكره موقع «دابيلو إف أيه أيه» الأمريكي.

وفي سياق آخر، نشرت القيادة الجنوبية للقوات الجوية الأمريكية على «تويتر»، منشورا، هنأت فيه وحدات سلاح الجو للبلاد بعيد التأسيس، بوضع صورة لمقاتلات تشبه طائرات «سو-27» الروسية، وقالت: «عيد ميلاد سعيد للقوات الجوية الأمريكية!».

وتم تشكيل القوات الجوية الأمريكية كجناح منفصل في الجيش الأمريكي، في 18 سبتمبر 1947.

وظهر في الإعلان صور ظلية بيضاء لـ3 مقاتلات مماثلة لـ«سو-27» تحلق في السماء على أعمدة متعددة الألوان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأثار الخطأ انتقادات لاذعة من قبل بعض المتابعين، حيث أشاروا إلى أن هذه المقاتلات لا تتبع للقوات الجوية الأمريكية، وفي وقت لاحق، تم حذف هذه الصورة من حسابات القيادة الجنوبية للقوات الجوية الأمريكية.

الولايات المتحدة تغلق جانبا الحدود مع المكسيك بسبب مهاجري هايتي

وعلى صعيد آخر، أغلقت الولايات المتحدة، أمس الأحد، جانبا الحدود مع المكسيك عند بلدة معزولة بولاية «تكساس»، حيث عبر آلاف اللاجئين من هايتي، إحدى دول البحر الكاريبي، الحدود وأقاموا مخيما.

واصطفت 12 سيارة تابعة لإدارة السلامة العامة بالقرب من الجسر والنهر، حيث كان الهايتيون يعبرون من «سيوداد أكونا» في المكسيك إلى «ديل ريو» بـ تكساس على مدار 3 أسابيع تقريبا، فيما قال ضابط شرطة على الجانب المكسيكي من الحدود، إن المهاجرين لن يسمح لهم بالعبور مرة أخرى بعد الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وكانت 3 رحلات جوية محملة بمهاجرين هايتيين، أقلعت من الولايات المتحدة إلى بلدهم.

رئيس المكسيك يقترح على دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تأسيس تكتل إقليمي

بدوره، اقترح الرئيس المكسيكي، اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتأسيس تكتل إقليمي مماثل للاتحاد الأوروبي.

وقال أوبرادور، في الجلسة الافتتاحية لقمة تستضيفها المكسيك، أمام ما يقرب من 20 رئيسا ورئيس وزراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، إنه يجب بناء في القارة الأمريكية شيئا مشابها لما كان عليه التكتل الاقتصادي الذي كان بداية للاتحاد الأوروبي الحالي، مشددا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة.

واجتمع القادة بدعوة من رئيس المكسيك بهدف محدد يتمثل في إضعاف منظمة الدول الأمريكية التي تستبعد كوبا، فيما لم يحضر أي ممثل عن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.