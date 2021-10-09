تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد في الأزهر.. مدة الدراسة والامتحانات والإجازة

تستعد المعاهد والكليات الأزهرية لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الجديد 2021، وتنطلق الدراسة في بعض المعاهد الأزهرية اليوم السبت، فيما تبدأ في المعاهد والكليات الأزهرية الأخرى في القاهرة والمحافظات غدا الأحد. ويستعرض التقرير التالي خطة العام الدراسي الجديد في معاهد وكليات جامعة الأزهر 2021-2022.

تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر

وحصلت «الوطن» على الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الأزهر الشريف، لجميع المعاهد للصفوف الابتدائية حتى الثانوية، وفي جامعة الأزهر بجميع كلياتها، ووفقا لـ خطة العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر، التي وافق عليها المجلس الأعلى لجامعة لأزهر، فإنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 8 يناير 2022، فيما تستمر الصفوف ومراحل النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية حتى 3 فبراير 2022.

وبحسب خطة العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر، تبدأ إجازة منتصف العام في 5 فبراير 2022، ولمدة اسبوعين فقط، على أن تنتهي في 17 من الشهر ذاته.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في الأزهر 2022

وتشمل خطة العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر أيضا بدء الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، حتى يوم 5 مايو 2022، وتجرى امتحانات النقل والشهادتين الخاصة بالفصل الدراسي الثاني يوم 7 مايو 2022، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف ومراحل النقل يوم 16 يوليو المقبل.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

أما امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث، فمن المقرر أن تبدأ يوم 2 يوليو 2022 للدور الأول، و27 أغسطس للدور الثاني، وفقا لـ خطة العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر.

وفي سياق خطة العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر، فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تخصيص موضوع نصر أكتوبر كموضوع رئيسي في طابور الصباح والحصة الأولى بجميع معاهد الأزهر خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد.