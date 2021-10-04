الحد الأدنى للقبول بكليات الطب والأسنان والهندسة جامعة الأزهر.. بالأرقام

أعلن الدكتور محمد عبد الفتاح الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، نائبا عن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها الفنية للعام الجامعي الجديد 2021-2022.

نتيجة تنسيق الأزهر

وقال نائب رئيس الجامعة، إن إجمالي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول والثاني بلغ 75178 طالبًا، موضحًا أن الحد الأدنى لكليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة بلغ 627 درجة، وكليتي طب بنين وبنات جامعة الأزهر بدمياط بلغ 625 درجة، وكليتي طب بنين وبنات جامعة الأزهر بأسيوط بلغ 622 درجة.

وبالنسبة لقطاع كليات الهندسة، بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة 600 درجة، أما كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة بلغ الحد الأدنى بها 605 درجات، وبالنسبة لكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا بلغ الحد الأدنى 593 درجة.

وبالنسبة لقطاع كليات الصيدلة بجامعة الأزهر في القاهرة، بلغ الحد الأدنى لكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة 613 درجة، أما كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة بلغ الحد الأدنى للقبول بها 617 درجة، وكلية الصيدلة بنين أسيوط بلغ الحد الأدنى بها 609 درجات، وعن كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بأسيوط بلغ الحد الأدنى للقبول بها 614 درجة.

تنسيق طب أسنان الأزهر

وبالنسبة لقطاع كليات طب الأسنان فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بكليتي طب الأسنان بنين وبنات جامعة الأزهر بالقاهرة 621 درجة، أما كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بأسيوط، بلغ الحد الأدنى للقبول بها 619 درجة، وبالنسبة لكلية التمريض للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بلغ الحد الأدنى للقبول بها 596 درجة.