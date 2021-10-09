انطلاق الموسم الدراسي في بعض مدارس الإسماعيلية

بدأت الدراسة، صباح اليوم السبت، في محافظة الإسماعيلية استعدادا لانطلاق الدراسة رسميا غدا الأحد بكلفة قطاعات المدارس الحكومية.

وشهدت بعض المدارس التجريبية في الإسماعيلية واللغات بدء الدراسة صباح اليوم السبت، فيما بدأت بعض المدارس الحكومية في استقبال طلاب الصف الاول الابتدائي فقط لتعريفهم بالمدرسة.

خطة وقائية للحفاظ على صحة الطلاب

وقال الدكتور طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم، إنه جرى التنبيه على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.

وأضاف عجلان في تصريحات، أنه جرى التنبيه على توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتشديد على الطلاب بغسل الأيدي وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة بين مديري الإدارات والإدارة والمدرسة؛ مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد عجلان، على توفير توافر الموارد اللازمة والمناسبة؛ لتطهير الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

أولياء الأمور يشجعون أبناءهم على الدراسة

ويشجع أولياء الأمور في محافظة الإسماعيلية، أبناءهم على الانتظام في الموسم الدراسي والذي بدأ صباح اليوم السبت.

وقال أحمد هاني، إن نجله في الصف الرابع الابتدائي وبدأ معه جلسات خاصة قبل بدء العام الدراسي لتشجيعه على الانتظام.

وتابع: "الأطفال يصابون بحالة من الملل من الروتين اليومي، ولذلك لابد من تهيئتهم بشكل أفضل لبدء العام الدراسي ومراقبهم أول بأول خلال الأسبوع الأول من الدراسة".