تطبيقات بديلة لـ«واتس آب» لتلافي الأعطال.. أبرزها «واير»

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثة التابعة لشركة «فيس بوك»، مؤخرًا أعطالًا فنية دامت لفترات طويًلا؛ ما سبب استياءً لمليارات المستخدمين حول العالم الذين يعتمدون في وظائفهم وأعمالهم على تلك التطبيقات وخاصة «واتس آب»؛ ما اضطر البعض للبحث عن حلول بديلة في حالة تكرار حدوث هذه المشكلة مرة أخرى.

في هذا الصدد، قال محمد الحارثي خبر الإعلام الرقمي، إن تعرض منصات فيس بوك ومنها واتس آب لأعطال أصبح أمرًا مزعجًا لمليارات المستخدمين، مقترحًا عدة حلول بديلة مناسبة للتواصل حتى لا تتعرض أعمالهم لأي خسائر قد تنتج عن أعطال فنية مرة أخرى.

تطبيق سيجال بديل لـ«واتس آب»

وأشار «الحارثي» إلى أن أفضل تطبيق بديل لـ«واتس آب»، «سيجنال» Signal، الذي يعتمد على نظام التشفير من الطرف إلى الطرف، مما يسمح للمستخدمين باستعمال التشفير لإرسال الرسائل النصية والجماعية، وكذلك الرسائل التي تتضمن الصور والفيديو وإجراء محادثات هاتفية مشفرة بين مستخدمي التطبيق.

وأوضح خبر الإعلام الرقمي، أن تطبيق سيجال، يمتاز بكونه مجاني الاستخدام، ويتيح إرسال الرسائل وإجراء مكالمات صوتية ومرئية مع الأصدقاء ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والروابط، ولا يتيح التطبيق مشاركة بياناتك مع أي جهة، كما يتيح إنشاء دردشة جماعية تقتصر على 150 عضوًا فقط.

تطبيق تليجرام يصلح أن يكون بديلا لـ واتس اب

وأضاف أن تطبيق تليجرام يصلح أن يكون بديلا لواتس اب، لكنه لا يفضل الاعتماد عليه بشكل أساسي، مشيرًا إلى أنه يتميز بإمكانية الوصول للرسائل من الأجهزة المختلفة، والقدرة على إرسال الملفات الكبيرة بلا قيود، وهو تطبيق مجاني لمستخدميه دون الحاجة لدفع أي مقابل في أي وقت، وحفظ الرسائل للعودة إليها لاحقا وهي الميزة التي تتيح للمستخدم مشاركة أي رسائل مع «الرسائل المحفوظة» أو حفظها في نافذة دردشة مستقلة للعودة إليها لاحقا.

واير يتميز بخاصية تشفير البيانات

ولفت «الحارثي» إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المستخدمين لاستخدام تطبيق «واير» ليكون كبديل لـ «واتس اب»، موضحًا أنه يتميز بخاصية تشفير البيانات، ومكالمات صوتية ممتازة، كما يحتوي على خاصية المكالمات الجماعية وإمكانية إنشاء مجموعات تصل إلى 128 شخصًا.