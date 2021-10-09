1200 مخالفة في الأسبوع الأول لتطبيق المواعيد الشتوية للمحلات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، اليوم، إن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات بدأت تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش والمقاهي أول أكتوبر الجاري، وبلغ عدد مخالفات مواعيد الغلق 1200 مخالفة في أول أسبوع.

حملات لمتابعة التزام المحلات بالمواعيد الشتوية

وأضاف «قاسم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جار تسيير لجان المتابعة والحملات من الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق لضبط العمل وترشيد الاستهلاك والحد من الزحام والضوضاء والضغط على المرافق.

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية شددت على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات؛ بمتابعة تطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم، والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن.

المواعيد الشتوية للمحلات

وجاءت المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية، يومياً من السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق في الحادية عشرة مساء، أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية تنطلق يوميا من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق في الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

المواعيد الشتوية للورش

وبالنسبة للورش ومحال الأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية طبقا للتوقيت الشتوي، تبدأ عملها يوميا من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، ماعدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية، كما يستثنى من مواعيد الغلق محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، والأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.