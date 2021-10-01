7 أنشطة مستثناة من مواعيد غلق المحلات.. أبرزها المخابز والسوبر ماركت

مع بدء تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات وفق التوقيت الشتوي حسب القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 أجاز القرار الوزاري في مادته الرابعة تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار، وتم توجيه المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف تلك المواعيد للحفاظ على النظام والحد من الفوضى.

المخابز والبقالة والصيدليات أبرز الاستثناءات من مواعيد الغلق

وفيما يتعلق بالأنشطة المستثناة من مواعيد غلق المحلات، أشارت المادة الخامسة من القرار الوزاري إلى تطبيق مواعيد الغلق على كل الأنشطة التجارية عدا المخابز والأفران ومحال البقالة والسوبر ماركت فهي تعمل على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري تكون مواعيد غلق المحلات في شهور الصيف اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

مواعيد الورش والأعمال الحرفية

وتشمل المواعيد الشتوية المتعلقة بفتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية العمل يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ولا يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية إلا في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.