تعرف على مواعيد غلق المحلات اليوم الجمعة بعد العمل بالتوقيت الشتوي

مع تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة، لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، وفقا للقرار رقم 456 لسنة 2020، يتم مد العمل ساعة اليوم الجمعة بالنسبة للمحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والبازارات.

ووفق المواعيد الشتوية للمحلات، فيتم فتح المحال يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة العاشرة مساء، مع زيادة فترة العمل ساعة يومي الخميس والجمعة، وفي الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشرة مساء.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

وفيما يتعلق بمواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات، اليوم الجمعة، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، فهي تبدأ العمل من الخامسة صباحا وتغلق الواحدة صباحا، وفي الأيام العادية تغلق في الثانية عشر منتصف الليل، مع استثناء خدمات توصيل الطلبات بالنسبة للمطاعم والكافيهات من مواعيد الغلق.

مواعيد غلق الورش

أما مواعيد غلق الورش اليوم، وفق التوقيت الشتوي داخل الكتلة السكنية، فهي تبدأ العمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق السادسة مساء، ماعدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، ويصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.

ووجهت وزارة التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بكل المحافظات، بتفعيل لجان المتابعة للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشدت وزارة التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة وفق التوقيت الشتوى حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار من غرامة وغلق للمنشأة المخالفة للمواعيد الجديدة.