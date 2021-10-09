سيسيه يصل إلى القاهرة وينضم لتدريبات الزمالك

وصل المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه إلى القاهرة فجر اليوم السبت، تمهيدا لانضمامه لصفوف الزمالك بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الاتحاد السكندري، حيث أجبرت أزمة منع النادي الأبيض من القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إدارة النادي الأبيض على إعادة سيسيه، مرة أخرى.

ولم تتمكن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من قيد الصفقات الجديدة وهم الثلاثي عمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة والتونسي حمدي النقاز، ومن ثم عاد المعاران مصطفى فتحي من سموحة والمغربي محمد أوناجم من الوداد المغربي، ورزاق سيسيه.

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