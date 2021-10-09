عبدالغفار يمازح طلاب جامعة عين شمس: «اللي مطعمش مش هيروح البيت»

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال انتظام أول يوم دراسي بالجامعات الحكومية بزيارته جامعة عين شمس بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح، نائب الوزير لشؤون الدراسات العليا، ولفيف من قيادات جامعة عين شمس، واطمأن الوزير على انتظام حضور الطلاب واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

ومازح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب، أثناء جولته التفقدية، قائلا: «اللي مش هيطعم مش هيروح البيت، ولازم كله يحصل على التطعيم، ولازم كل الطلاب يطعموا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا».

الوزير يلتقط صور سيلفي مع الطلاب

والتقط وزير التعليم العالي، صور «سليفي» مع الطلاب، وشهد حرم جامعة عين شمس حضورا كثيفا من اليوم الأول للدراسة بعدد من الكليات المختلفة من طلاب الفرقة الأولى والفرق المختلفة، واستقبلت الجامعة الطلاب بالمقطوعات الغنائية الوطنية بمشاركة طلاب لجان أنشطة اتحاد الطلاب.

وشددت الجامعة من أول يوم دراسي على ضرورة التزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، وكذلك التواجد للطلاب والطالبات وأي شخص حاصل على لقاح كورونا «كوفيد 19»، وإبراز ما يثبت الحصول على التطعيم شرط الدخول للجامعة، بجانب التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي.