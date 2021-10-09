انطلاق الدراسة في الجامعات ووزير التعليم العالي يطمئن على الاستعدادات

ينطلق العام الدراسي الجديد، اليوم، بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة 2021-2022، وسط استعدادات مكثفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، بجانب التشديد على ارتداء الكمامة، وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات أنهت كل الاستعدادات قبل انطلاق العام الجديد، موضحة أن خطة التطعيمات لمنتسبي الجامعات من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس مستمرة حتى الأسابيع الأولى من العام الجديد، موضحة أنه جرى التشديد على عدم دخول أي شخص دون أن يقدم ما يثبت حصوله على تطعيم لقاح كورونا سواء داخل الجامعة أو خارجها، بجانب عدم استخراج كارنيه العام الدراسي الجديد إلا للحاصلين على لقاح كورونا «كوفيد 19».

ارتداء الكمامة والتطعيم باللقاح شروط دخول الجامعة في أول أيام الدراسة

وشددت الجامعات في أول أيام الدراسة، أثناء دخول الطلاب من على البوابات الرئيسية على ضرورة إبراز ما يثبت الحصول على تطعيم لقاح كورونا، وكذلك ارتداء الكمامة، في جامعة عين شمس بدأت الكليات المختلفة استقبال الطلاب، من خلال تطبيق الإجراءات التي أقرها «الأعلى للجامعات» من إجراء الكشف الحراري على الطلاب قبل الدخول والتشديد على ارتداء الكمامة، بجانب التأكيد على ضرورة إبراز ما يثبت الحصول على تطعيم لقاح كورونا وما يثبت الانتساب للجامعة مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة.

ولم يختلف الأمر كثيرا في جامعة القاهرة عن جامعة عين شمس، فتواصل جامعة القاهرة استقبال الطلاب من الأبواب المختلفة للجامعة مع التأكيد على تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي.

وزير التعليم العالي يجري جولات للاطمئنان على استعدادات الدراسة

وفي السياق ذاته وفي إطار الاحتفالات لأول أيام الدراسة تزامنا مع احتفالات أكتوبر، تنظم الجامعات المختلفة حفلات استقبال متنوعة لجميع الطلاب، تتخللها ممارسة جميع الأنشطة الطلابية، والعروض الموسيقية والترفيهية للطلاب، وممارسة عدد من الهوايات، ويجري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الجولات للاطمئنان على جاهزية الجامعات للعام الدراسي الجديد، كما سيجري رؤساء الجامعات أيضا عددا من الجولات للاطمئنان على سير العملية التعليمية في الجامعات من أول يوم دراسي.