إحالة أوراق سائق حرق شقيقته بسبب الميراث في قليوب إلى المفتى

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق سائق «توك توك» للمفتي، لاتهامه بقتل شقيقته بإلقاء بنزين عليها وحرقها في منزلها بقرية كوم أشفين بمركز قليوب، ما تسبب في مصرعها في الحال، بسبب الخلافات معها ومع والدته على الميراث.

صدر الحكمة برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين، رئيس محكمة جنايات شبرا، وعضوية المستشارين أحمد رفعت النجار، وكامل عادل حجازي، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله.

تفاصيل مصرع ربة منزل حرقا بقليوب

تعود أوراق القضية إلى تلقي أجهزة أمن القليوبية بلاغا من «سعدية ع»، 67 عاما، بالعثور علي جثة ابنتها «ثنية ع خ»، 31 سنة، جثة هامدة، إثر حريق شب في غرفتها بالمنزل.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث جنائي قادته إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة شقيق المجني عليها ويدعى «رج ع خ» سائق «توك توك»، 36 سنة.

وأُلقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، حيث سكب البنزين على شقيقته أثناء نومها في منزلها، وأشعل النيران فيها بسبب خلافات مع والدته وشقيقته على الميراث، وفر هاربا.

إحالة المتهم بقتل شقيقته للجنايات

وأُحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد مناظرتها في الطب الشرعي، وبيان الإصابات التي لحقت بها وسبب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال والدة المجني عليها والمتهم، والتي أقرت أن ابنها حرق شقيقته، وسكب عليها البنزين بسبب خلافات الميراث، فقررت النيابة حبسه وإحالته للمحاكمة التي قضت بحكمها السابق.