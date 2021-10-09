نواب: تطوير الحرف اليدوية يُساهم في تعزيز الاقتصاد القومي

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، مؤكّدة أنَّه لأول مرة في تاريخ مصر، يكون هناك اهتمام واسع بمجال الحرف اليدوية وتطويرها ومساندتها لمنعها من الاندثار منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد.

وأشارت «هالة أبو السعد»، خلال البيان الصادر لها، إلى أنَّ الحرف اليدوية شهدت في عهده الرئيس السيسي ازدهار غير مسبوق، «لأول مرة نحس ونتقين أن هناك من يسأل على القطاع ويسعى لتطويره، مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري».

الحرف اليدوية تساعد في نمو الاقتصاد

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنَّ تطوير قطاع الحرف اليدوية ومساعدة الحرفيين يسهم وبشكل كبير في تعزيز الاقتصاد القومي، وكذلك تأثيرها الإيجابي على العاملين بها في توجيه القطاع للصادرات ويتمكّن من رفع مستوى المعيشة لهم، خاصة أن نسبة كبيرة من المجتمع أساس دخلها من الحرف اليدوية.

بدوره، أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، مؤكدًا أن يعد معرض "تراثنا" من أكبر تجمع لعارضي الحرف اليدوية والتراثية من مصر، حيث أنها تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

عوضو مجلس نواب: الحرف اليدوية عصب الاقتصاد

وأكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، أن الحرف اليدوية والتراثية هي العصب الرئيسي للاقتصاد المصري نظرًا لانها تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، واحتياجها إلى رأس مال منخفض نسبيًا لبدء النشاط فيها، وقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة والغير ماهرة، كما أن الدولة المصري تجني الكثير من الثمار خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الصناعات الحرفية والتراثية لا تحتاج لرأس مال كبير.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع الحرف اليديوية منذ السنوات الأخيرة مقارنة بالاعوام السابقة، يشجع رواد الاعمال للاستثمار في هذه الصناعات الحرفية، مما سيُقلل من استيراد المنتجات من الخارج.

فيما طالب احمد مهني عضو مجلس النواب بتشجيع رجال الأعمال للدخول في الاستثمار في مجال الحرف اليدوية

و أشاد النائب أحمد مهني، بأفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، مؤكدًا أن قطاع الحرف اليدوية يعتبر واحد من أكبر الحرف الموجودة حيث يضم تلك القطاع أكثر من 4 ملايين عامل، ويأتي ذلك بسبب تطوير القطاع والاهتمام به من قبل الدولة المصرية في الأونة الأخيرة.

وأشار مهني، خلال البيان الصادر له، إلى أن إن الحرف اليدوية ساهمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة في تطوير حياة الفرد وتقليل نسب البطالة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، وفقدان العديد من العمال عملهم، ولذلك فكانت للحرف اليدوية دور كبير في النهوض الاقتصادي المصري خلال هذه الفترة .

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية في تطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية، فضلا عن تقديم الدعم الكامل و الفني لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية، مطالبًا بتشجيع رجال الأعمال للدخول في الاستثمار في هذا المجال لأن الاستثمار في هذا المجال سيصب في مصلحة الجميع ويزيد من فرص العمل وتقليل نسب البطالة.