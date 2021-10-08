«جامع»: مشروعات شباب «حياة كريمة» تشارك في معرض تراثنا

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن معرض تراثنا، الذي ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضم جناحا مخصصا لمشروعات شباب المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من مختلف المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة والذين استفادوا من خدمات الجهاز المالية وغير المالية في إقامة وتطوير مشروعاتهم لتتلائم منتجاتها مع احتياجات السوق والأذواق العصرية من مختلف الحرف التراثية.

مشاركات من جميع المحافظات

وأضافت «جامع» في بيان اليوم، أن المنتجات المعروضة تتميز بالجودة والذوق الرفيع والتنوع ومنها السجاد والكليم اليدوي والمفروشات والملابس التراثية والإكسسوارات والمنتجات النحاسية والجلدية والمفروشات والأنتيكات والتحف، وذلك من محافظات أسوان والفيوم والغربية والمنيا وأسيوط والأقصر والبحيرة وبني سويف والمنوفية والوادي الجديد وسوهاج والإسماعيلية.

وأكدت «جامع» أن مشاركة مستفيدي مبادرة حياة كريمة في معرض تراثنا تعتبر ترجمة حقيقية لأهداف المبادرة التي تتمثل في مساعدة المواطن المصري على تطوير مهاراته وإمكاناته واستغلالها ليتمكن من بدء مشروع جديد أو تطوير مشروعه القائم مما يساعده في توفير مصدر اقتصادي مناسب للدخل يسهم في تحسين مستوى معيشته.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز يقوم في إطار المبادرة بتقديم خدمات فنية متنوعة بالقرى والمراكز المستهدفة، حيث حصل العارضون المشاركون في الدورة الحالية من معرض تراثنا على دورات تدريبية متخصصة في مختلف النواحي الفنية والتأهيلية، بداية من تعليمهم أسس إقامة المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطط العمل أو تطوير مشروعاتهم القائمة، كما تم توفير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات، بالإضافة إلى الخدمات التسويقية من خلال إشراكهم بالمعارض التي ينظمها الجهاز أو يشارك في تنظيمها.

فرصة للتعرف على احتياجات العملاء

وأضافت أن مشاركتهم في المعرض ستتيح لهم فرصة التعرف على احتياجات السوق والعملاء بشكل مباشر، مما يزيد من خبرتهم العملية وفرصتهم في النجاح.

ووجهت نيفين جامع الدعوة للجمهور المصري لزيارة المعرض للاستمتاع بتجربة تسويقية وترفيهية ممتعة، ومشاهدة آلاف المنتجات المصنوعة بأيدي مصرية لتلبي احتياجات المواطن المصري، وبأذواق وجودة عالية وأسعار تنافسية، مضيفة أن حضور الجمهور سيعطي للفنانين والعارضين أصحاب المشروعات رسالة إيجابية تشجعهم على الاستمرار في أنشطتهم وتطويرها لترضي أذواق المستهلك في السوق المصري.

جدير بالذكر أن معرض تراثنا سيفتح أبوابه للجمهور اعتبارا من غدٍ السبت في تمام الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساءً، ويوميا حتى 15 أكتوبر، من الساعة 11 صباحا وحتى العاشرة مساءً.