3 فئات فقط يمكنها الحصول على قرض حسن من بنك ناصر.. تعرف عليها

يضطر العديد من المواطنين في كثير من الأحيان إلى اللجوء للبنوك المختلفة للاقتراض منها للحصول على مبلغ مالي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، ما يجعلهم يبحثون عن البنك الأفضل لهم والذي يمنحهم تسهيلات عند الحصول على القرض، ما يجعل البنوك تتنافس في تسهيل الإجراءات وسعر العوائد التي يحصل عليها البنوك.

ويوفر بنك ناصر الاجتماعي قرض حسن لعدد من الفئات المختلفة، لمسعادتهم في شؤون حياتهم، من خلال الحصول على مبلغ مالي كبير، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على قرض حسن من بنك ناصر للاجتماعي، والفئات التي يتم منح القرض لها، وفق خدمات عملاء بنك ناصر الاجتماعي، كالتالي:

الفئات التي يحق لها الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

- أصحاب المعاشات: بعد بلوغهم سن المعاش يمكنهم الحصول على قرض حسن.

ـ أصحاب المرتبات.

ـ ورثة المعاشات: بعد وفاة صاحب المعاش يمكن للمستحقين له الحصول على قرض حسن.

شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

ـ لأصحاب المرتبات: يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، مع ضرورة تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

ـ لأصحاب المعاشات: يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، كما بجب التعهد بتحويل القسط أو المرتب على البنك.

ـ وفي حال الاقتراض بضمان المعاش، أو المعاش المستحق، يشترط أن يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك، في حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن، على أن تكون تلك البطاقة «سارية».

ـ الرقم التأميني للراغب في الحصول على القرض والضامن.

ـ بيان مفردات «مرتب، معاش» للراغب في الحصول على القرض ومرتب الضامن.

ـ في حالة إذا كان القرض بغرض الزواج، يجب أن يتم تقديم أصل وثيقة عقد القران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية «لا تزيد مدته عن 7 سنوات».

ـ في حالة إذا كان القرض بغرض العلاج، يجب أن يتم تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.