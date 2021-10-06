قد يفكر البعض في شراء سيارة جديدة، لذا يبحثون عن طريقة تساعدهم في سداد الأموال المطلوبة، ومن بينها شروط قرض السيارة من البنوك المصرية التي تمنح تسهيلات بأقل فائدة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» شروط قرض السيارة من البنوك المصرية بتسهيلات بأقل فائدة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

شروط قرض السيارة من البنوك المصرية «تسهيلات بأقل فائدة»

وتتنوع البنوك التي تقدم تسهيلات بأقل فائدة على النحو التالي:

بنك الاسكان والتعمير

وتتمثل تفاصيل قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان على النحو التالي:

- قيمة القرض يصل إلى مليون و500 ألف جنيه.

- يمكن للمقترض أن يحصل على تمويل بنك التعمير والإسكان بدون حظر بيع على السيارة وبدون ضامن.

- فترة سداد قرض بنك التعمير والإسكان تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 84 شهرًا ولا تتجاوز 6 سنوات في حال عدم تحويل الراتب.

- يبدأ مقدم السيارة من 35%.

- يتم تحديد الفائدة من قبل البنك بحسب نوع وظيفة المقترض.

البنك الأهلي المصري

ويمنح البنك الأهلى عملاءه باقة مميزة من القروض، وتتضمن قرض السيارة للموظفين وأصحاب المهن الحرة، وتفاصيله كالتالي:

- يبدأ القرض من 20 ألف جنيه ويصل إلى مليون جنيه.

- مدة القرض تصل إلى 7 سنوات.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- سعر الفائدة من 17% إلى 21%.

- الضمانات دون تحويل مرتب.

- إمكانية تمويل السيارة دون مقدم.

بنك مصر

كما يقدم بنك مصر قرض السيارة للموظفين بتفاصيل على النحو التالي:

- قيمة القرض تصل إلى 750 ألف جنيه للموظفين.

- مدة القرض تصل إلى 7 سنوات للموظفين.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- سعر الفائدة: 17.5% للموظفين.

- الضمانات دون تحويل مرتب.

- المقدم 20%.

بنك عودة

ويسهل بنك عوده قرض السيارة للموظفين بتفاصيل كالتالي:

- قيمة القرض يصل إلى 1.2 مليون جنيه.

- مدة القرض يصل إلى 5 سنوات.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- سعر الفائدة 16.63% للموظفين.

- الضمانات دون تحويل مرتب.

- إمكانية تمويل السيارة دون مقدم.

البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي قرض السيارة للموظفين ولأصحاب المهن الحرة كما يلي:

- قيمة القرض يصل إلى 1.5 مليون جنيه.

- مدة القرض تبدأ من سنة إلى 7 سنوات.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- سعر الفائدة يصل إلى 14.5%.

- الضمانات دون تحويل مرتب.

- إمكانية تمويل السيارة دون مقدم.

بنك المشرق

أما عن بنك المشرق فيقدم قرض السيارة للموظفين وأصحاب المهن الحرة على النحو التالي:

- قيمة القرض تبدأ من 1.2 مليون جنيه.

- مدة القرض يصل إلى 6 سنوات.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- سعر الفائدة: 16%.

- الضمانات دون تحويل مرتب.

- المقدم: 20%.