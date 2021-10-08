لو معندكش وظيفة ثابتة.. كيف تحصل على قرض تشطيب الشقة من بنك مصر؟

عندما يقترب الشباب من سن الزواج، يبدأون في البحث عن شقة الزوجية، سواء كان ذلك بشراء شقة جديدة، أو بتشطيب شقة قديمة أو بإيجار إحدى الشقق السكنية، ما يجعل الكثير منهم يواجهون أزمات مادية عند الزواج، تعيقهم عن تشطيب وتوضيب الشقة التي يرغبون بالزواج فيها، وتقدم عدد من البنوك قروض تشطيب الشقة لعملائها، ما يجعل الموظفون يلجأون إلى الحصول على قرض تشطيب الشقة حتى يتمكنوا من إتمام الزواج.

ويقدم بنك مصر لأصحاب المهن الحرة، والذين لا يملكون وظيفة ثابتة، قرض تشطيب الشقة للعملاء الراغبين في تشطيب الشقة الخاصة بهم، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك مصر، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

خصائص قرض التشطيب من بنك مصر

- نسبة تمويل تصل إلى 80 % من قيمة المقايسة.

- يمكن الحصول على قرض التشطيب بأقل مصاريف إدارية.

- الحد الأقصى 65 عاماً عند استحقاق القرض.

المستندات الخاصة بالوحدة السكنية في حالة التشطيب أو التحسين

يقدم الراغب في الحصول على قرض التشطيب عدد من المستندات، والتي جاءت كالتالي:

1- في حالة أن الوحدات مسجلة

- سند ملكية الوحدة السكنية مسجل شهر عقاري.

- مقايسة من مكتب الاستشاري أو المهندس الاستشاري أو المقاول الذي يقوم بأعمال التشطيب أو التحسين.

2- في حالة أن الوحدات قابلة للتسجيل أو غير مسجلة شهر عقاري

- سند ملكية غير مسجل شهر عقاري مع استيفاء إيصال مرافق حديث أو شهادة من الجهات الحكومية «شركة الكهرباء – شركة المياه»، والتي تفيد التعاقد على العداد باسم طالب الحصول على التمويل لضمان أن الوحدة محل التشطيب يمتلكها العميل.

- مقايسة من مكتب الاستشاري أو المهندس الاستشاري أو المقاول الذي يقوم بأعمال التشطيب أو التحسين.

المستندات الخاصة بالعميل

- طلب الحصول على القرض.

- إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل «كهرباء- غاز - مياه - تليفون» لم يمضي عليه أكثر من ثلاثة أشهر.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- كشف حساب بنكي وفقا للسياسة الائتمانية.

- صورة من البطاقة الضريبية وصورة من ترخيص مزاولة المهنة.

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري أو الصناعي لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر وصورة من البطاقة الضريبية وصورة من آخر تعديل لعقد تأسيس الشركة لتحديد نصيب الشريك إن وجد.