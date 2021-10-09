الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين في واقعة «اسجد لكلبي»

عاقبت المحكمة الاقتصادية، الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين، بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم في واقعة «اسجد لكلبي»، على خلفية اتهامهم بالتنمر على الممرض عادل سالم ومطالبته بـ«نط الحبل» عدة مرات متكررة والسجود لكلب وإلقاء التحية له.

وقررت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق حجز جلسة المتهمين، ليوم السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري؛ للنطق بالحكم على المتهمين الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين من مساعديه.

دفاع المتهم يرفض المرافعة

وخلال الجلسة الماضية، طالب دفاع الممرض المجني عليه في واقعة «اسجد لكلبي»، أمام هيئة المحكمة الاقتصادية، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، والطبيب معتز، والأخير السكرتير عمرو حمدي.

كما رفض دفاع المتهم الأول الطبيب عمرو خيري، خلال الجلسة السابقة، المرافعة أمام هيئة المحكمة؛ لحين ورود تحريات المباحث، التي تؤكد صحة أقوال المتهم بشأن اختراق حسابه عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«واتس آب»، وتسريب الفيديو الذي كشف عن كواليس الواقعة.

مقطع فيديو كشف عن واقعة «اسجد لكبي»

وبعد انتشار الفيديو الذي عرف إعلاميًا بـ«اسجد لكلبي»، على منصات التواصل الاجتماعي، الذي أظهر خلال قيام وطبيب واثنين مساعدين بإجبار الممرض عادل سالم على «نط الحبل»، مرات متكررة ومطالبته بالسجود لكلب ولكن المجني عليه رفض وهنا طالبه المتهمون بإلقاء التحية للكلب، الأمر الذي سبب استياء في الشارع المصري، ورواد السوشيال مطالبين بالقبض على المتهمين.

أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين، بعد انتشار مقطع فيديو «اسجد لكلبي»، وتم ضبطهم نسبت إليهم النيابة عدة اتهامات من بينها التنمر واحتجاز مواطن بدون وجه حق، وقررت حبسهم وإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت قرارها السابق.