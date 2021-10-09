بدء جلسة محاكمة المتهمين في واقعة «اسجد لكلبي»

بدأت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، جلسة محاكمة الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين، في واقعة «اسجد لكلبي»، على خلفية اتهامهم بالتنمر على الممرض عادل سالم ومطالبته بـ«نط الحبل» عدة مرات متكررة والسجود لكلب وإلقاء التحية له.

وكانت المحكمة الاقتصادية قررت في وقت سابق حجز جلسة، ليوم السبت، للنطق بالحكم على المتهمين الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين من مساعديه.

دفاع المجني عليه يطالب بأقصى عقوبة

وطالب دفاع الممرض المجني عليه في واقعة «اسجد لكلبي»، أمام هيئة المحكمة الاقتصادية، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، أولهم الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، والطبيب معتز، والأخير السكرتير عمرو حمدي.

وشهدت الجلسة أيضًا، رفض دفاع المتهم الأول الطبيب عمرو خيري، المرافعة أمام هيئة المحكمة، لحين ورود تحريات المباحث، التي تؤكد صحة أقوال المتهم بشأن اختراق حسابه عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«واتس آب»، وتسريب الفيديو الخاص بالواقعة.

مقطع فيديو كشف عن واقعة «اسجد لكبي»

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار المتهمين، بعد انتشار مقطع فيديو «اسجد لكلبي»، الذي ظهر فيه المتهمون الثلاثة في أثناء التنمر على الممرض عادل سالم، ومطالبته بـ«السجود للكلب».

وتم إلقاء القبض على المتهمين، ونسبت إليهم النيابة عدة اتهامات من بينها التنمر واحتجاز مواطن بدون وجه حق، وقررت حبسهم وإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت قرارها السابق.